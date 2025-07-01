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В Украине более 300 иностранцев, военных и гражданских, считаются пропавшими без вести

Киев • УНН

 • 181 просмотра

В Украине пропавшими без вести считаются более 300 иностранцев и лиц без гражданства, включая военнослужащих и гражданских. Данные о них содержатся в Едином реестре, созданном МВД Украины.

В Украине более 300 иностранцев, военных и гражданских, считаются пропавшими без вести

В Украине более 300 иностранцев считаются пропавшими без вести. Информация о них размещается в Едином реестре пропавших без вести, сообщил во время брифинга Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, пишет УНН.

Подробности

Информация о пропавших без вести и лицах без гражданства также размещается в Едином реестре пропавших без вести. По состоянию на сегодня более 300 иностранцев и лиц без гражданства считаются пропавшими. Это как военные, так и гражданские

- сказал Добросердов.

Дополнение

Единая информационная платформа по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах – это официальный портал, созданный МВД Украины, для координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и поддержки их семей.

Он содержит инструкции, как начать розыск, подать заявление, сдать ДНК-образцы для идентификации, получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также узнать о правах и социальных гарантиях.

Напомним

Кабинет министров Украины упростил процедуру получения информации о пропавших без вести или пленных военных из реестра ветеранов войны.

Теперь трудоспособные родители пленных или пропавших без вести при особых обстоятельствах ветеранов войны могут получить соответствующую информацию в виде выписки из реестра.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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