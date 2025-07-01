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В Україні понад 300 іноземців, військових і цивільних, вважають зниклими безвісти

Київ • УНН

 • 276 перегляди

В Україні зниклими безвісти вважаються понад 300 іноземців та осіб без громадянства, включаючи військових та цивільних. Дані про них містяться в Єдиному реєстрі, створеному МВС України.

В Україні понад 300 іноземців, військових і цивільних, вважають зниклими безвісти

В Україні понад 300 іноземців вважаються зниклими безвісти. Інформація про них розміщується у в Єдиному реєстрі зниклих безвісти, повідомив під час брифінгу Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, пише УНН.

Деталі

Інформація про зниклих безвісти та осіб без громадянства також розміщується в Єдиному реєстрі зниклих безвісти. Станом на сьогодні понад 300 іноземців та осіб без громадянства вважаються зниклими. Це як військові, так і цивільні

- сказав Добросердов.

Доповнення

Єдина інформаційна платформа з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – це офіційний портал, створений МВС України, для координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та підтримки їх родин.

Він містить інструкції, як розпочати розшук, подати заяву, здати ДНК-зразки для ідентифікації, отримати витяг із Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин, а також дізнатись про права та соціальні гарантії.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання інформації щодо зниклих безвісти або полонених військових з реєстру ветеранів війни.

Відтепер працездатні батьки полонених або зниклих безвісти за особливих обставин ветеранів війни можуть отримати відповідну інформацію у вигляді витягу з реєстру.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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