В Україні понад 300 іноземців, військових і цивільних, вважають зниклими безвісти
Київ • УНН
В Україні зниклими безвісти вважаються понад 300 іноземців та осіб без громадянства, включаючи військових та цивільних. Дані про них містяться в Єдиному реєстрі, створеному МВС України.
В Україні понад 300 іноземців вважаються зниклими безвісти. Інформація про них розміщується у в Єдиному реєстрі зниклих безвісти, повідомив під час брифінгу Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, пише УНН.
Деталі
Інформація про зниклих безвісти та осіб без громадянства також розміщується в Єдиному реєстрі зниклих безвісти. Станом на сьогодні понад 300 іноземців та осіб без громадянства вважаються зниклими. Це як військові, так і цивільні
Доповнення
Єдина інформаційна платформа з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – це офіційний портал, створений МВС України, для координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та підтримки їх родин.
Він містить інструкції, як розпочати розшук, подати заяву, здати ДНК-зразки для ідентифікації, отримати витяг із Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин, а також дізнатись про права та соціальні гарантії.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання інформації щодо зниклих безвісти або полонених військових з реєстру ветеранів війни.
Відтепер працездатні батьки полонених або зниклих безвісти за особливих обставин ветеранів війни можуть отримати відповідну інформацію у вигляді витягу з реєстру.