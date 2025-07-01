В Україні понад 300 іноземців, військових і цивільних, вважають зниклими безвісти

В Україні понад 300 іноземців вважаються зниклими безвісти. Інформація про них розміщується у в Єдиному реєстрі зниклих безвісти, повідомив під час брифінгу Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, пише УНН.

Інформація про зниклих безвісти та осіб без громадянства також розміщується в Єдиному реєстрі зниклих безвісти. Станом на сьогодні понад 300 іноземців та осіб без громадянства вважаються зниклими. Це як військові, так і цивільні