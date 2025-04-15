Уряд спростив надання інформацію про деякі категорії військовослужбовців: про що йдеться

У вівторок, 15 квітня, Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання інформації щодо зниклих безвісти або полонених військових з реєстру ветеранів війни. Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Уряд вніс зміни до Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Відтепер працездатні батьки полонених або зниклих безвісти за особливих обставин ветеранів війни можуть отримати відповідну інформацію у вигляді витягу з реєстру.

Доповнення

Витяг з реєстру є офіційним підтвердженням поточного статусу військовослужбовця. Відповідно до законодавства, на основі витягу батьки можуть звертатися по соціальну підтримку, пільги та допомогу до відповідних органів.

Єдиний державний реєстр ветеранів війни був запущений в 2019 році Міністерством у справах ветеранів України. За його допомогою відбувається збирання, реєстрація, накопичення, зберігання і захист інформації про осіб, що брали/беруть участь у захисті територіальної цілісності України; осіб які загинули або зникли безвісті під час російської агресії проти України.

Нагадаємо

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що іноземці та особи без громадянства, які проходили військову службу за контрактом у Силах оборони, можуть отримати громадянство України навіть у разі служби менш ніж три роки.