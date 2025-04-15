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Правительство упростило предоставление информации о некоторых категориях военнослужащих: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 4806 просмотра

Кабмин упростил получение данных о пленных или пропавших без вести военных из реестра ветеранов. Родители смогут получить выписки для соцподдержки и льгот.

Правительство упростило предоставление информации о некоторых категориях военнослужащих: о чем идет речь

Во вторник, 15 апреля, Кабинет министров Украины упростил процедуру получения информации о пропавших без вести или пленных военных из реестра ветеранов войны. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Правительство внесло изменения в Положение о Едином государственном реестре ветеранов войны. Отныне трудоспособные родители пленных или пропавших без вести при особых обстоятельствах ветеранов войны могут получить соответствующую информацию в виде выписки из реестра.

Дополнение

Выписка из реестра является официальным подтверждением текущего статуса военнослужащего. В соответствии с законодательством, на основе выписки родители могут обращаться за социальной поддержкой, льготами и помощью в соответствующие органы.

Единый государственный реестр ветеранов войны был запущен в 2019 году Министерством по делам ветеранов Украины. С его помощью происходит сбор, регистрация, накопление, хранение и защита информации о лицах, принимавших/принимающих участие в защите территориальной целостности Украины; лицах, погибших или пропавших без вести во время российской агрессии против Украины.

Напомним

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что иностранцы и лица без гражданства, проходившие военную службу по контракту в Силах обороны, могут получить гражданство Украины даже в случае службы менее трех лет.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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