Клименко обсудил с дочерью Кита Келлога репатриацию тел павших защитников

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с Меган Моббс, дочерью генерала Кита Келлога, обсудил вопросы идентификации и репатриации тел павших украинских воинов. Об этом Клименко сообщил на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Обсудили вопросы:

• репатриации тел погибших защитников и их идентификации;

• расширения возможностей экспертов системы МВД, которые уже сегодня проводят более 90% всех ДНК-экспертиз в Украине;

• создания Национального банка биометрических данных, что позволит объединить ресурсы МВД и интегрироваться с базами стран-партнеров;

• подготовки украинских экспертов и обмена их уникальным опытом с международными партнерами.

Меган Моббс, как бывшая военнослужащая, хорошо понимает цену нашей работы и важность миссии МВД. Имеем подтверждение о дальнейшем сотрудничестве в направлении идентификации тел погибших. Искренне благодарен Меган Моббс и Фонду за постоянную поддержку Украины. Это помощь, которая имеет и практическое, и глубокое человеческое значение

В МВД признали, что очень мало информации о пропавших без вести военных в 2022-2023 годах именно на Бахмутском направлении.

Хочу признать, что по пропавшим без вести в 2022-2023 годах именно на Бахмутском направлении очень мало информации. Есть такая проблематика, тела при репатриации с Бахмутского направления возвращаются, это предварительно, что озвучивает нам страна агрессор, но это не очень большое количество