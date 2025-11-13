Тело 17-летнего украинца Вадима Давиденко, убитого в Ирландии, возвращено в Украину - посольство

В Украину вернули тело 17-летнего Вадима Давыденко, убитого в Ирландии в результате насильственного инцидента с применением ножа в доме на севере Дублина. Репатриацию тела завершили еще 8 ноября. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Ирландии, передает УНН.

Обновление по гибели Вадима Давыденко. Посольство Украины в Ирландии информирует, что 8 ноября завершена репатриация тела погибшего Вадима Давыденко в Украину. Посольство продолжает поддерживать тесный контакт с семьей погибшего и компетентными органами Ирландии, внимательно отслеживая ход официального расследования обстоятельств трагедии - говорится в сообщении.

Напомним

В Ирландии 17-летний украинский парень погиб в результате насильственного инцидента с применением ножа в доме на севере Дублина. Еще один подросток был доставлен в больницу с резаными ранениями, его жизни ничего не угрожает.

В Ирландии взяли под стражу сомалийца, которого подозревают в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко в центре для беженцев.