21:14 • 1796 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
20:45 • 6646 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 19287 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 33684 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 26605 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 44631 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 67136 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 46221 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 48518 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36593 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка

Київ • УНН

 • 6660 перегляди

В Ірландії заарештовано сомалійця за підозрою у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка. Неповнолітній обвинувачений постане перед Судом у справах дітей 21 жовтня.

В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Вадим Давиденко

В Ірландії взяли під варту сомалійця, якого підозрюють у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка в центрі для біженців. Про це інформує видання RTE, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 17-річний обвинувачений постав перед Дублінським окружним судом у суботу, 18 жовтня. Його ім’я не розкривають, оскільки він неповнолітній.

На слуханні були присутні соціальний працівник та призначений судом опікун.

Детектив-сержант Марк Куїлл розповів, що підліток не відповів, коли поліцейський Шейн Рош зачитав йому звинувачення через перекладача у поліцейській дільниці Клонтарфа

- пише видання.

Суд вирішив відправити підозрюваного під варту у дитячий слідчий ізолятор Оберстаун у Дубліні. Адвокатка підозрюваного розповіла, що її підзахисному нададуть негайну психіатричну та медичну допомогу в слідчому ізоляторі.

Обвинувачений постане перед Судом у справах дітей 21 жовтня. Його адвокат попросив, щоб той був присутній особисто, а не через відеозв’язок. 

Нагадаємо

В Ірландії 17-річний український хлопець загинув унаслідок насильницького інциденту із застосуванням ножа або холодної зброї в будинку на півночі Дубліна. Ще одного підлітка доставили до лікарні з очевидними різальними пораненнями, проте загрози його життю нема.  

Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українку

Віта Зеленецька

