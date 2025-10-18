В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Київ • УНН
В Ірландії заарештовано сомалійця за підозрою у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка. Неповнолітній обвинувачений постане перед Судом у справах дітей 21 жовтня.
В Ірландії взяли під варту сомалійця, якого підозрюють у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка в центрі для біженців. Про це інформує видання RTE, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 17-річний обвинувачений постав перед Дублінським окружним судом у суботу, 18 жовтня. Його ім’я не розкривають, оскільки він неповнолітній.
На слуханні були присутні соціальний працівник та призначений судом опікун.
Детектив-сержант Марк Куїлл розповів, що підліток не відповів, коли поліцейський Шейн Рош зачитав йому звинувачення через перекладача у поліцейській дільниці Клонтарфа
Суд вирішив відправити підозрюваного під варту у дитячий слідчий ізолятор Оберстаун у Дубліні. Адвокатка підозрюваного розповіла, що її підзахисному нададуть негайну психіатричну та медичну допомогу в слідчому ізоляторі.
Обвинувачений постане перед Судом у справах дітей 21 жовтня. Його адвокат попросив, щоб той був присутній особисто, а не через відеозв’язок.
Нагадаємо
В Ірландії 17-річний український хлопець загинув унаслідок насильницького інциденту із застосуванням ножа або холодної зброї в будинку на півночі Дубліна. Ще одного підлітка доставили до лікарні з очевидними різальними пораненнями, проте загрози його життю нема.
