В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко

Вадим Давыденко

В Ирландии взяли под стражу сомалийца, подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко в центре для беженцев. Об этом информирует издание RTE, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 17-летний обвиняемый предстал перед Дублинским окружным судом в субботу, 18 октября. Его имя не раскрывается, поскольку он несовершеннолетний.

На слушании присутствовали социальный работник и назначенный судом опекун.

Детектив-сержант Марк Куилл рассказал, что подросток не ответил, когда полицейский Шейн Рош зачитал ему обвинения через переводчика в полицейском участке Клонтарфа - пишет издание.

Суд решил отправить подозреваемого под стражу в детский следственный изолятор Оберстаун в Дублине. Адвокат подозреваемого рассказала, что ее подзащитному будет оказана немедленная психиатрическая и медицинская помощь в следственном изоляторе.

Обвиняемый предстанет перед Судом по делам детей 21 октября. Его адвокат попросил, чтобы тот присутствовал лично, а не через видеосвязь.

Напомним

В Ирландии 17-летний украинский парень погиб в результате насильственного инцидента с применением ножа или холодного оружия в доме на севере Дублина. Еще один подросток был доставлен в больницу с очевидными резаными ранениями, однако угрозы его жизни нет.

Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинку