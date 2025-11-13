Тіло 17-річного українця Вадима Давиденка, вбитого в Ірландії, повернули в Україну - посольство
Київ • УНН
Тіло 17-річного Вадима Давиденка, вбитого в Ірландії внаслідок насильницького інциденту із застосуванням ножа, репатрійовано до України 8 листопада. Посольство України в Ірландії підтримує зв'язок з родиною та відстежує розслідування.
В Україну повернули тіло 17-річного Вадима Давиденка, вбитого в Ірландії унаслідок насильницького інциденту із застосуванням ножа в будинку на півночі Дубліна. Репатріацію тіла завершили ще 8 листопада. Про це у Facebook повідомляє посольство України в Ірландії, передає УНН.
Оновлення щодо загибелі Вадима Давиденка. Посольство України в Ірландії інформує, що 8 листопада завершено репатріацію тіла загиблого Вадима Давиденка до України. Посольство продовжує підтримувати тісний контакт із родиною загиблого та компетентними органами Ірландії, уважно відстежуючи перебіг офіційного розслідування обставин трагедії
Нагадаємо
В Ірландії 17-річний український хлопець загинув унаслідок насильницького інциденту із застосуванням ножа в будинку на півночі Дубліна. Ще одного підлітка доставили до лікарні з різальними пораненнями, його життю нічого не загрожує.
В Ірландії взяли під варту сомалійця, якого підозрюють у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка в центрі для біженців.