В Україні запрацював Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих – МВС
Київ • УНН
Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих розпочав роботу в Україні. Він буде встановлювати особи людей, які загинули під час війни. Центр дозволить ефективніше проводити ідентифікацію, використовуючи сучасні ДНК-експертизи та обмін даними з міжнародними партнерами.
В Україні офіційно розпочав роботу Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих, який покликаний об’єднати всі служби, що займаються встановленням особи полеглих унаслідок російсько-української війни. Про це пише УНН із посиланням на заяву МВС у Телеграм.
Деталі
Новий центр став майданчиком для виїзної наради під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук і за участю заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка.
За словами Тимченка, створення Центру дозволить ефективніше проводити ідентифікацію навіть у найскладніших випадках.
Центр забезпечить можливість ідентифікації у найскладніших випадках, допомагаючи встановити імена тих, хто віддав своє життя у російсько-українській війні
У Центрі застосовуватимуть сучасні методи ДНК-експертиз і налагоджено обмін даними з міжнародними партнерами. Його робота також передбачає централізацію обласних бюро судово-медичної експертизи під управлінням МОЗ та тісну взаємодію з МВС.
Як підкреслили учасники наради, запуск Центру є важливим кроком для відновлення справедливості й повернення імен усім, хто віддав життя за Україну.
