Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20743 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52450 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще
13 листопада, 14:39 • 33840 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33595 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об'єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70968 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42737 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39391 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37427 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33318 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
В Україні запрацював Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих – МВС

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих розпочав роботу в Україні. Він буде встановлювати особи людей, які загинули під час війни. Центр дозволить ефективніше проводити ідентифікацію, використовуючи сучасні ДНК-експертизи та обмін даними з міжнародними партнерами.

В Україні запрацював Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих – МВС

В Україні офіційно розпочав роботу Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих, який покликаний об’єднати всі служби, що займаються встановленням особи полеглих унаслідок російсько-української війни. Про це пише УНН із посиланням на заяву МВС у Телеграм. 

Деталі

Новий центр став майданчиком для виїзної наради під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук і за участю заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка.

За словами Тимченка, створення Центру дозволить ефективніше проводити ідентифікацію навіть у найскладніших випадках.

Тіло 17-річного українця Вадима Давиденка, вбитого в Ірландії, повернули в Україну - посольство13.11.25, 18:50 • 2116 переглядiв

Центр забезпечить можливість ідентифікації у найскладніших випадках, допомагаючи встановити імена тих, хто віддав своє життя у російсько-українській війні 

– заявив Тимченко.

У Центрі застосовуватимуть сучасні методи ДНК-експертиз і налагоджено обмін даними з міжнародними партнерами. Його робота також передбачає централізацію обласних бюро судово-медичної експертизи під управлінням МОЗ та тісну взаємодію з МВС.

Як підкреслили учасники наради, запуск Центру є важливим кроком для відновлення справедливості й повернення імен усім, хто віддав життя за Україну.

В Україну повернули тіла загиблих воїнів: Генштаб розповів про деталі масштабної репатріації23.10.25, 21:31 • 10566 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Ірландія
Міністерство внутрішніх справ України
Україна
Ірина Верещук