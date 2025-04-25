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В Киеве провели кулуарную "национальную консультацию" по вопросам доступности лекарств: мнение несогласных не учли

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Эксперты раскритиковали манипулятивный формат мероприятия и игнорирование мнения несогласных с резолюцией.

В Киеве провели кулуарную "национальную консультацию" по вопросам доступности лекарств: мнение несогласных не учли
Глава Всеукраинской благотворительной организации «Рада защиты прав и безопасности пациентов» Виктор Сердюк

В Киеве состоялась кулуарная "национальная консультация" по доступности лекарств, которая, несмотря на громкое название, вызвала волну критики. Некоторые эксперты заявили о манипулятивном формате мероприятия и отсутствии настоящего диалога. По словам одного из участников, мнение тех, кто был не согласен с резолюцией, просто не учли, пишет УНН.

Детали

По словам Председателя Всеукраинской благотворительной организации "Рада защиты прав и безопасности пациентов" Виктора Сердюка, который принимал участие в мероприятии, формат проведения "национальной консультации" вызвал немало вопросов. Он отметил, что мероприятие, несмотря на громкое название, фактически состоялось не в том виде, в котором оно впоследствии было представлено в официальных сообщениях.

Три тезиса: 1. Резолюцию, в таком виде, как подано, не обсуждали. 2. С большинством тезисов, изложенных в резолюции, можно согласиться. 3. Участники "национальной консультации", которые не были полностью согласны с некоторыми утверждениями резолюции, просто выпали из списка участников

− отметил Сердюк на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт подчеркнул, что доступность лекарственных средств для украинцев остается ключевым вопросом жизнедеятельности как для каждого гражданина, так и для государства в целом. Он также отметил положительные сдвиги в государственной политике по обеспечению доступа к лекарствам, которые осуществляются с участием представителей власти.

"Интересный онлайн формат по ежедневному обмену экспертными мнениями относительно изменений в нормативных актах ввела Ирина Верещук из ОП.  На этой платформе с ее участием, участием депутатов, Министра здравоохранения, представителей всех субъектов рынка и профессиональной общественности происходит минимум одно широкое совещание по актуальным вопросам в неделю", − отметил эксперт. 

Сердюк также подчеркнул, что соответствующая платформа включает не только регулярные экспертные обсуждения, посвященные изменениям в сфере здравоохранения и фармацевтического рынка, но и другие касательные события.

Напомним

"Национальная консультация" по аптечному рынку, которая позиционировалась как профессиональная площадка для обсуждения актуальных вопросов отрасли, на самом деле превратилась в фарс. Вместо конструктивного диалога и профессионального подхода, мероприятие отличилось поверхностностью и отсутствием реальной связи с фармацевтическим рынком. Организаторы собрали круг спикеров, большинство из которых не имели никакого практического опыта в сфере аптечной деятельности. Основные докладчики апеллировали к устаревшей статистике, порой десятилетней давности, что вызвало возмущение у присутствующих, которые ожидали актуальной аналитики.

Наиболее показательным моментом стало отсутствие представителей самих аптек, деятельность которых и должна была быть в центре внимания. В официальной программе мероприятия ни одно из таких учреждений даже не упоминалось, что свидетельствует о чисто формальном подходе к организации консультации. Обсуждение ключевой темы – доступности лекарств для населения – завершилось без конкретных результатов. Участникам так и не удалось прийти к четким формулировкам или практическим рекомендациям, а резолюцию решили доработать кулуарно, за закрытыми дверями, что еще больше поставило под сомнение прозрачность и цель проведенного мероприятия.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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