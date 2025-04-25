У Києві провели кулуарну "національну консультацію" з питань доступності ліків: думку незгодних не врахували

У Києві відбулася кулуарна "національна консультація" щодо доступності ліків, яка, попри гучну назву, викликала хвилю критики. Деякі експерти заявили про маніпулятивний формат заходу та відсутність справжнього діалогу. За словами одного з учасників, думку тих, хто був не згоден із резолюцією, просто не врахували, пише УНН.

Деталі

За словами Голови Всеукраїнської благодійної організації "Рада захисту прав та безпеки пацієнтів" Віктора Сердюка, який брав участь у заході, формат проведення "національної консультації" викликав чимало запитань. Він зазначив, що захід, попри гучну назву, фактично відбувся не у тому вигляді, в якому його згодом було представлено в офіційних повідомленнях.

Три тези: 1. Резолюцію, в такому вигляді, як подано, не обговорювали. 2. З більшістю тез, викладених в резолюції, можна погодитись. 3. Учасники "національної консультації", які не були цілком згодні з деякими твердженнями резолюції, просто випали зі списку учасників − зазначив Сердюк на своїй сторінці у Facebook.

Водночас експерт наголосив, що доступність лікарських засобів для українців залишається ключовим питанням життєдіяльності як для кожного громадянина, так і для держави загалом. Він також відзначив позитивні зрушення у державній політиці щодо забезпечення доступу до ліків, які здійснюються за участі представників влади.

"Цікавий онлайн формат з щоденного обміну експертними думками щодо змін в нормативних актах запровадила Ірина Верещук з ОП. На цій платформі за її участі, участі депутатів, Міністра охорони здоров`я, представників всіх суб’єктів ринку та професійної громадськості відбувається мінімум одна широка нарада з актуальних питань на тиждень", − зауважив експерт.

Сердюк також підкреслив, що відповідна платформа включає не лише регулярні експертні обговорення, присвячені змінам у сфері охорони здоров’я та фармацевтичного ринку, а й інші дотичні події.

Нагадаємо

"Національна консультація" щодо аптечного ринку, яка позиціонувалась як фаховий майданчик для обговорення актуальних питань галузі, насправді перетворилася на фарс. Замість конструктивного діалогу та професійного підходу, захід відзначився поверхневістю і відсутністю реального зв’язку з фармацевтичним ринком. Організатори зібрали коло спікерів, більшість з яких не мали жодного практичного досвіду в сфері аптечної діяльності. Основні доповідачі апелювали до застарілої статистики, подекуди десятирічної давнини, що викликало обурення в присутніх, які очікували актуальної аналітики.

Найбільш показовим моментом стала відсутність представників самих аптек, діяльність яких і мала бути в центрі уваги. В офіційній програмі заходу жодна з таких установ навіть не згадувалася, що свідчить про суто формальний підхід до організації консультації. Обговорення ключової теми – доступності ліків для населення – завершилось без конкретних результатів. Учасникам так і не вдалося дійти до чітких формулювань або практичних рекомендацій, а резолюцію вирішили доопрацювати кулуарно, за зачиненими дверима, що ще більше поставило під сумнів прозорість і мету проведеного заходу.