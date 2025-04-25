У Києві провели кулуарну "національну консультацію" з питань доступності ліків: думку незгодних не врахували

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу
Ексклюзив
07:40 • 2928 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

05:56 • 17870 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 31148 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 70553 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

24 квітня, 12:42 • 69152 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

24 квітня, 11:00 • 85083 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

23 квітня, 17:58 • 175827 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 185288 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 269297 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 111595 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+21°
2.5м/с
41%
746 мм
Популярнi новини

лавров: кремль готовий до угоди щодо України, але є нюанс

24 квітня, 22:52 • 12201 перегляди

США показали Україні та рф "фінішну пряму" для закінчення війни - Рубіо

25 квітня, 00:35 • 13456 перегляди

Ворог окупував Калинове на Донеччині - DeepState

25 квітня, 01:15 • 17456 перегляди

У Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА: вибухи чули в Євпаторії, Ялті та Саках

02:50 • 23043 перегляди

За добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 48 крилатих ракет - Генштаб

04:58 • 18719 перегляди
Публікації

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

05:56 • 17865 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 100618 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 269295 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 159758 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 212956 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Барак Обама

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Крим

Дніпропетровська область

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 3438 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 28592 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 36689 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 68738 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 98498 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Євро

«Калібр» (сімейство ракет)

КАБ-250

Криптовалюта

У Києві провели кулуарну "національну консультацію" з питань доступності ліків: думку незгодних не врахували

Київ • УНН

 • 612 перегляди

Експерти розкритикували маніпулятивний формат заходу та ігнорування думки незгодних з резолюцією.

У Києві провели кулуарну "національну консультацію" з питань доступності ліків: думку незгодних не врахували
Голова Всеукраїнської благодійної організації «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів» Віктор Сердюк

У Києві відбулася кулуарна "національна консультація" щодо доступності ліків, яка, попри гучну назву, викликала хвилю критики. Деякі експерти заявили про маніпулятивний формат заходу та відсутність справжнього діалогу. За словами одного з учасників, думку тих, хто був не згоден із резолюцією, просто не врахували, пише УНН.

Деталі

За словами Голови Всеукраїнської благодійної організації "Рада захисту прав та безпеки пацієнтів" Віктора Сердюка, який брав участь у заході, формат проведення "національної консультації" викликав чимало запитань. Він зазначив, що захід, попри гучну назву, фактично відбувся не у тому вигляді, в якому його згодом було представлено в офіційних повідомленнях.

Три тези: 1. Резолюцію, в такому вигляді, як подано, не обговорювали. 2. З більшістю тез, викладених в резолюції, можна погодитись. 3. Учасники "національної консультації", які не були цілком згодні з деякими твердженнями резолюції, просто випали зі списку учасників

− зазначив Сердюк на своїй сторінці у Facebook.

Водночас експерт наголосив, що доступність лікарських засобів для українців залишається ключовим питанням життєдіяльності як для кожного громадянина, так і для держави загалом. Він також відзначив позитивні зрушення у державній політиці щодо забезпечення доступу до ліків, які здійснюються за участі представників влади.

"Цікавий онлайн формат з щоденного обміну експертними думками щодо змін в нормативних актах запровадила Ірина Верещук з ОП.  На цій платформі за її участі, участі депутатів, Міністра охорони здоров`я, представників всіх суб’єктів ринку та професійної громадськості відбувається мінімум одна широка нарада з актуальних питань на тиждень", − зауважив експерт. 

Сердюк також підкреслив, що відповідна платформа включає не лише регулярні експертні обговорення, присвячені змінам у сфері охорони здоров’я та фармацевтичного ринку, а й інші дотичні події.

Нагадаємо

"Національна консультація" щодо аптечного ринку, яка позиціонувалась як фаховий майданчик для обговорення актуальних питань галузі, насправді перетворилася на фарс. Замість конструктивного діалогу та професійного підходу, захід відзначився поверхневістю і відсутністю реального зв’язку з фармацевтичним ринком. Організатори зібрали коло спікерів, більшість з яких не мали жодного практичного досвіду в сфері аптечної діяльності. Основні доповідачі апелювали до застарілої статистики, подекуди десятирічної давнини, що викликало обурення в присутніх, які очікували актуальної аналітики.

Найбільш показовим моментом стала відсутність представників самих аптек, діяльність яких і мала бути в центрі уваги. В офіційній програмі заходу жодна з таких установ навіть не згадувалася, що свідчить про суто формальний підхід до організації консультації. Обговорення ключової теми – доступності ліків для населення – завершилось без конкретних результатів. Учасникам так і не вдалося дійти до чітких формулювань або практичних рекомендацій, а резолюцію вирішили доопрацювати кулуарно, за зачиненими дверима, що ще більше поставило під сумнів прозорість і мету проведеного заходу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Ірина Верещук
Facebook
Київ
Brent
$66.60
Bitcoin
$93,774.20
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.45
Золото
$3,317.20
Ethereum
$1,776.80