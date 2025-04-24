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Наукове фарма-шоу: консультації без аптек, стендапи без сміху і колишня слідча з дипломом експерта

Київ • УНН

 • 744 перегляди

У Києві пройшов захід, що мав бути консультацією щодо аптечного ринку. Але все перетворилося на дивне шоу з колишніми слідчими та політиками без участі представників аптек.

Наукове фарма-шоу: консультації без аптек, стендапи без сміху і колишня слідча з дипломом експерта

У середу в Києві пройшов захід, що претендував на звання "національної консультації" щодо аптечного ринку. Проте вийшло щось середнє між квартирником і шкільним КВК. Організатори зібрали купку експертів, які мають до фармацевтики приблизно стільки ж стосунку, скільки патрульний до космічної інженерії, пише УНН

"Консультацію" відкривала важка артилерія — колишні слідчі, судимі активісти та науковці з неочікуваних ніш

Серед головних спікерів — пані Наталія Гуторова, яка кілька разів нагадала аудиторії, що вона колишня слідча. Ймовірно, щоб усі зрозуміли: "я вас всіх розслідую, якщо що". Ще одним "експертом" став професор Віталій Пашков, який повів публіку у хронологічну подорож 2013–2018 роками та презентував аналітику з тих часів, коли ще в моді були селфі з айфоном 5.

Далі — більше. Виступи радше нагадували імпровізаційний театр, ніж фахову дискусію. Присутнім показували рекламні ролики десятирічної давнини, які викликали легке збентеження та бажання зробити вигляд, що ви тут випадково.

Консультації без аптек — це як весілля без молодят

Захід присвячений аптекам, але представників аптек… не було. Натомість були політики з вражаючими біографіями: нардеп Сергій Кузьміних (той самий, що фігурує в корупційній справі, пов'язаній з медичними закупівлями) і тричі судимий активіст Дмитро Шерембей. У залі, здається, не вистачало хіба що шаманів та астрологів.

Підсумки? Усе буде "на домашці"

Обговорення теми доступності ліків завершилось тим, що сформулювати хоч одну чітку думку учасники так і не змогли. Тому резолюцію вирішили "дописати вдома". За зачиненими дверима. В тиші. І бажано без зайвих свідків.

У результаті: маємо "національні" консультації без національного обговорення, рішення — без дискусій, а резолюцію — без участі ключових стейкхолдерів.

Все це скоріше нагадувало репетицію чергового сезону "Слуги народу", ніж реальний крок до реформ. Але не хвилюйтеся — папір все стерпить. І згодом ці "консультації" можуть постати як офіційна експертна думка. Без відповіді поки що залишається одне запитання, хто замовник цього балагану?

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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