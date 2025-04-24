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Научное фарма-шоу: консультации без аптек, стендапы без смеха и бывшая следователь с дипломом эксперта

Киев • УНН

 • 654 просмотра

В Киеве прошло мероприятие, которое должно было быть консультацией по аптечному рынку. Но все превратилось в странное шоу с бывшими следователями и политиками без участия представителей аптек.

Научное фарма-шоу: консультации без аптек, стендапы без смеха и бывшая следователь с дипломом эксперта

В среду в Киеве прошло мероприятие, претендовавшее на звание "национальной консультации" по аптечному рынку. Однако получилось что-то среднее между квартирником и школьным КВН. Организаторы собрали кучку экспертов, которые имеют к фармацевтике примерно столько же отношения, сколько патрульный к космической инженерии, пишет УНН

"Консультацию" открывала тяжелая артиллерия — бывшие следователи, судимые активисты и ученые из неожиданных ниш

Среди главных спикеров — госпожа Наталья Гуторова, которая несколько раз напомнила аудитории, что она бывшая следователь. Вероятно, чтобы все поняли: "я вас всех расследую, если что". Еще одним "экспертом" стал профессор Виталий Пашков, который повел публику в хронологическое путешествие 2013–2018 годами и презентовал аналитику с тех времен, когда еще в моде были селфи с айфоном 5.

Далее — больше. Выступления скорее напоминали импровизационный театр, чем профессиональную дискуссию. Присутствующим показывали рекламные ролики десятилетней давности, которые вызвали легкое смущение и желание сделать вид, что вы здесь случайно.

Консультации без аптек — это как свадьба без молодоженов

Мероприятие посвящено аптекам, но представителей аптек… не было. Зато были политики с впечатляющими биографиями: нардеп Сергей Кузьминых (тот самый, что фигурирует в коррупционном деле, связанном с медицинскими закупками) и трижды судимый активист Дмитрий Шерембей. В зале, кажется, не хватало разве что шаманов и астрологов.

Итоги? Все будет "на домашке"

Обсуждение темы доступности лекарств завершилось тем, что сформулировать хоть одну четкую мысль участники так и не смогли. Поэтому резолюцию решили "дописать дома". За закрытыми дверями. В тишине. И желательно без лишних свидетелей.

В результате: имеем "национальные" консультации без национального обсуждения, решения — без дискуссий, а резолюцию — без участия ключевых стейкхолдеров.

Все это скорее напоминало репетицию очередного сезона "Слуги народа", чем реальный шаг к реформам. Но не волнуйтесь — бумага все стерпит. И впоследствии эти "консультации" могут предстать как официальное экспертное мнение. Без ответа пока что остается один вопрос, кто заказчик этого балагана?

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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