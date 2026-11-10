Хорошие новости из Абу-Даби: в ОП заявили о прогрессе в переговорах по очередному обмену пленными

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук заявила, что на переговорах в Абу-Даби есть прогресс в вопросе очередного обмена пленными, передает УНН.

Сегодня из Абу-Даби поступили хорошие новости. Есть прогресс в переговорах относительно очередного обмена пленными - сообщила Верещук.

Она поблагодарила тех, кто делает такие обмены возможными.

Это наши военные, которые ежедневно рискуют жизнью и пополняют обменный фонд. Ведь каждый взятый в плен россиянин — это возвращенный из плена украинец. В последнее время российских военнослужащих в плену существенно прибавилось. Это усиливает наши позиции на переговорах и дает больше возможностей возвращать украинцев - резюмировала Верещук.

Трёхсторонний формат был содержательным — Зеленский раскрыл темы переговоров в Абу-Даби и один из приоритетов Украины

Напомним

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби сегодня завершились. Они возобновятся в среду, 11 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел короткий разговор с украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби о мире, где 10 ноября завершился первый день переговоров, и позднее проведет более подробный брифинг.