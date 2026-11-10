Добрі новини з Абу-Дабі: в ОП заявили про поступ у переговорах щодо чергового обміну полоненими

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук заявила, що на переговорах в Абу-Дабі є поступ щодо чергового обміну полоненими, передає УНН.

Сьогодні з Абу-Дабі надійшли добрі новини. Є поступ у переговорах щодо чергового обміну полоненими - повідомила Верещук.

Вона подякувала тим, хто робить такі обміни можливими.

Це наші військові, які щодня ризикують життям і поповнюють обмінний фонд. Бо кожен взятий у полон росіянин – це повернутий з полону українець. Останнім часом російських військових у полоні суттєво побільшало. Це посилює наші позиції на переговорах і дає більше можливостей повертати українців - резюмувала Верещук.

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Нагадаємо

Тристоронні переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершилися. Вони поновляться у середу, 11 листопада.

Президент України Володимир Зеленський уже мав коротку розмовуз українською делегацією на переговорах в Абу-Дабі про мир, де 10 листопада завершився перший день перемовин, і матиме ширший брифінг пізніше.