Зеленський уже коротко переговорив з делегацією в Абу-Дабі, детальніше поговорить пізніше - ОП

Президент України Володимир Зеленський уже мав коротку розмову з українською делегацією на переговорах в Абу-Дабі про мир, де 10 листопада завершився перший день перемовин, і матиме ширший брифінг пізніше. Про це журналістам повідомили в Офісі Президента, пише УНН.

Деталі

"Президент вже переговорив коротко з делегацією, пізніше ще поговорить детальніше", повідомили в ОП.

Раніше повідомлялося, що тристоронні переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершилися. Вони поновляться у середу, 11 листопада.

Доповнення

В Абу-Дабі 10 листопада розпочалися дводенні переговори у тристоронньому форматі Україна–США–росія. Очільник переговорної делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров вказав, що порядку денному – ключові питання припинення бойових дій та наближення миру.

Українська делегація 10 листопада розпочала роботу в Абу-Дабі раніше, зустрівшись з представниками Європи і НАТО, до яких мала долучитися американська сторона, повідомив учасник делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров.

Ключові пріоритети України, повідомляв Умєров, – припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки. І українська делегація працює, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир.

росія вважає, що головним напрямком нових мирних переговорів щодо війни рф проти України, які стартують в Абу-Дабі 10 листопада, буде спроба "виробити ключові елементи нової післявоєнної системи безпеки для Європи", вказувало джерело в російській делегації.