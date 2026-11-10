Зеленський уже коротко переговорив з делегацією в Абу-Дабі, детальніше поговорить пізніше - ОП

$45.410.0950.820.17
ukenru
13:16 • 566 перегляди
Фіцо звинуватив Мерца у "шантажі" - до чого тут Україна і бюджет ЄС
13:00 • 2570 перегляди
Тристоронні переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершили і поновлять 11 листопада
11:34 • 10999 перегляди
США бачать "реальний шанс" на прогрес у мирному врегулюванні з початком переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ
10:33 • 20833 перегляди
Зеленський розраховує на результативні переговори в Абу-Дабі - очікує брифінгу від перемовників
09:54 • 26347 перегляди
росія атакувала енергетику у 8 областях: де відключення і де найскладніше
08:42 • 34250 перегляди
В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори України, США та росії
07:41 • 37961 перегляди
Українська делегація розпочала роботу в Абу-Дабі - з ким перші зустрічі
07:29 • 30215 перегляди
США запитали росію про гарантії безпеки Україні за зразком статті 5 НАТО - FT
10 листопада, 07:00 • 24918 перегляди
Зеленський готовий зустрітися з путіним будь-де, але не в москві - посол
Ексклюзив
10 листопада, 06:20 • 50740 перегляди
Європа вчиться воювати в України: як український досвід змінює архітектуру безпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Режисер "Супермена" та "Вартових Галактики" Джеймс Ганн залишає керівництво DC Studios після зміни власника Warner Bros.10 листопада, 05:06 • 45972 перегляди
Померла колишня партнерка Роберта Де Ніро та зірка серіалу "227" Тукі Сміт10 листопада, 05:53 • 35887 перегляди
Рубіо зустрінеться із Сибігою на тлі переговорів у Абу-Дабі10 листопада, 06:40 • 34621 перегляди
Як ЄСПЛ захищає родини померлих пацієнтів після закриття кримінальних справ через сплив строків давності? 09:50 • 24701 перегляди
Європейці зробили спільну заяву після зустрічі з Україною та США в Абу-Дабі - згадали про безпекову архітектуру після війни10:07 • 14410 перегляди
Публікації
Без відтермінування для тиловиків та повернення для СБУ та ГУР - як Зеленський пропонує змінити правила декларування 12:43 • 2434 перегляди
Як ЄСПЛ захищає родини померлих пацієнтів після закриття кримінальних справ через сплив строків давності? 09:50 • 24782 перегляди
Європа вчиться воювати в України: як український досвід змінює архітектуру безпеки
Ексклюзив
10 листопада, 06:20 • 50742 перегляди
Мінус $6,6 млрд і нова хвиля подорожчання: як російські атаки вдарили по економіці України9 листопада, 16:19 • 63812 перегляди
Регламентний комітет повернув три постанови про скасування бюджетних висновків: чи вплине це на Держбюджет-20279 листопада, 15:25 • 64618 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Померла колишня партнерка Роберта Де Ніро та зірка серіалу "227" Тукі Сміт10 листопада, 05:53 • 35980 перегляди
Режисер "Супермена" та "Вартових Галактики" Джеймс Ганн залишає керівництво DC Studios після зміни власника Warner Bros.10 листопада, 05:06 • 46057 перегляди
Трамп сам провів брифінг через відсутність прессекретарки та посварився з журналістами через путінаVideo10 листопада, 03:05 • 49452 перегляди
Пенелопа Крус пояснила, чому відмовилася від життя у США заради Мадрида та сім'ї10 листопада, 02:05 • 47570 перегляди
Покупці розкритикували різдвяний календар Кім Кардаш'ян за 148 доларів та вимагають повернути гроші10 листопада, 01:05 • 36802 перегляди
Актуальне
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Серіали
Фільм
Золото

Зеленський уже коротко переговорив з делегацією в Абу-Дабі, детальніше поговорить пізніше - ОП

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Президент України коротко поспілкувався з делегацією після першого дня переговорів у форматі Україна–США–росія. Детальніший брифінг відбудеться пізніше.

Зеленський уже коротко переговорив з делегацією в Абу-Дабі, детальніше поговорить пізніше - ОП

Президент України Володимир Зеленський уже мав коротку розмову з українською делегацією на переговорах в Абу-Дабі про мир, де 10 листопада завершився перший день перемовин, і матиме ширший брифінг пізніше. Про це журналістам повідомили в Офісі Президента, пише УНН.

Деталі

"Президент вже переговорив коротко з делегацією, пізніше ще поговорить детальніше", повідомили в ОП.

Раніше повідомлялося, що тристоронні переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершилися. Вони поновляться у середу, 11 листопада. 

Доповнення

В Абу-Дабі 10 листопада розпочалися дводенні переговори у тристоронньому форматі Україна–США–росія. Очільник переговорної делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров вказав, що порядку денному – ключові питання припинення бойових дій та наближення миру.

Українська делегація 10 листопада розпочала роботу в Абу-Дабі раніше, зустрівшись з представниками Європи і НАТО, до яких мала долучитися американська сторона, повідомив учасник делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров.

Ключові пріоритети України, повідомляв Умєров, – припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки. І українська делегація працює, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир.

росія вважає, що головним напрямком нових мирних переговорів щодо війни рф проти України, які стартують в Абу-Дабі 10 листопада, буде спроба "виробити ключові елементи нової післявоєнної системи безпеки для Європи", вказувало джерело в російській делегації.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Рустем Умєров
НАТО
Абу-Дабі
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна