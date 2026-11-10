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росія розглядає "нову систему безпеки для Європи" як головний напрямок мирних переговорів - Reuters

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

У Абу-Дабі стартують перші з лютого дводенні переговори рф та України за посередництва США. росія хоче обговорити післявоєнну безпеку Європи.

росія розглядає "нову систему безпеки для Європи" як головний напрямок мирних переговорів - Reuters

росія вважає, що головним напрямком нових мирних переговорів щодо війни рф проти України, які розпочнуться в Абу-Дабі пізніше у вівторок, 10 листопада, буде спроба "виробити ключові елементи нової післявоєнної системи безпеки для Європи". Про це з посиланням на джерело в російській делегації повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Російські та українські чиновники планують зібратися пізніше того ж дня на дводенні переговори за посередництва США — перші з лютого — після того, як президент США Дональд Трамп минулого тижня припустив, що широка мирна угода можлива в їхній 4,5-річній війні та може включати безпеку Європи, зазначає видання.

США запитали росію про гарантії безпеки Україні за зразком статті 5 НАТО - FT10.11.26, 09:29 • 18671 перегляд

Джерело в делегації повідомило, що "зустріч буде зосереджена на розробці механізмів для запобігання загрозам та зміцнення регіональної стабільності".

"Хоча "українське врегулювання", будучи питанням критичної важливості, є лише одним аспектом цієї широкомасштабної дискусії, воно підпорядковане головній меті — створенню комплексної та неподільної архітектури безпеки для всього континенту", — сказало джерело.

Очікується, що представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Європейського Союзу, НАТО та Італії також будуть в Абу-Дабі та, як очікується, поговорять з американськими та українськими посадовцями. росія не заявила, що проводитиме будь-які прямі переговори з європейцями цього тижня.

В Абу-Дабі будуть тристоронні переговори, з європейцями заплановано координацію - Умєров09.11.26, 14:57 • 13641 перегляд

Російську делегацію з 11 осіб очолює помічник глави кремля володимир мединський, до її складу також входять два заступники міністра закордонних справ та низка високопоставлених військових чиновників та чиновників з розвідки.

Юлія Шрамко

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