США запитали росію про гарантії безпеки Україні за зразком статті 5 НАТО - FT

США звернулися із запитання до росії щодо позиції з приводу надання ними Україні "гарантії безпеки, подібної до статті 5" НАТО. Про це з посиланням на джерело повідомляє Financial Times, пише УНН.

Представник США заявив, що адміністрація звернулася до москви з запитанням, чи заперечуватиме вона проти надання Вашингтоном Україні "гарантії безпеки, подібної до статті 5", маючи на увазі пункт про колективну оборону НАТО, і щодо такої ж пропозиції альянсу - ідеться у публікації.

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Співрозмовник видання додав, що "будь-яке остаточне рішення щодо характеру гарантій безпеки США зрештою залежатиме від Трампа".

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Переговорники з США, України та росії зберуться в Абу-Дабі 10 листопада на свої перші тристоронні переговори з лютого, відновлюючи дипломатичні зусилля щодо припинення війни, які зайшли в глухий кут після того, як президент США Дональд Трамп розпочав свою військову кампанію проти Ірану, зазначає видання.

"Дводенні переговори будуть зосереджені на післявоєнних домовленостях щодо безпеки для росії та України, а також на питаннях території на сході України", повідомили американські чиновники. Вони додали, що "Вашингтон вважає вирішення обох груп питань одночасно вирішальним для припинення війни".

Дискусії, як вказано, "ґрунтуються на низці дипломатичних контактів минулого місяця, причому американські чиновники заявили, що зараз вони щодня контактують з росіянами та українцями".

"Але очікування прориву залишаються низькими", на тлі того, як глава кремля володимир путін виявляє мало ознак готовності припинити конфлікт, який триває вже п'ятий рік, пише видання.

Американський чиновник заявив, що "адміністрація Трампа прагне домогтися від росії згоди на багатосторонні переговори за участю європейських чиновників". "Ми твердо переконані, що на поточний момент, щоб припинити війну, дійсно потрібно, щоб Європа була за столом переговорів", – додали вони.

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"Ці зусилля, ймовірно, принесуть полегшення Європі. Пропозиція адміністрації Трампа минулого тижня щодо нових "рамок" європейської безпеки, узгоджених з москвою, стурбувала європейські столиці, які наполягали на тому, що вони повинні бути залучені до будь-яких таких переговорів, і що врегулювання в Україні має бути попередньо", - сказано у публікації.

Напередодні переговорів у вівторок спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер мали зустрітися з посадовцями України, ЄС та НАТО, а також Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії для консультацій.

Президент США минулого тижня заявив, що сподівається, що переговори з росією призведуть до "великої, прекрасної угоди", яка виходить далеко за межі України.

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росія заявила, що вітає перехід до обговорення майбутніх післявоєнних гарантій безпеки, але в іншому не показала жодних ознак того, що путін готовий піти на поступки, зауважує видання.

"путін розглядає цю зиму як ідеальний момент для ослаблення України шляхом руйнівної кампанії авіаударів по її інфраструктурі", за словами джерел, знайомих з його думкою.

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"путін зажадав виведення українських військ з прифронтових районів Донбасу, що знаходяться під контролем Києва, як передумову для припинення вогню, і пов'язав би будь-які майбутні гарантії безпеки з більшими територіальними поступками", сказали вони.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, заявив, що будь-які переговори щодо території можуть проводитися лише на зустрічі між лідерами.

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Високопоставлені українські чиновники заявили, що "їхні очікування щодо переговорів в Абу-Дабі низькі, що повторює нещодавні попередження Зеленського про те, що москва налаштована продовжувати боротьбу, а не вести переговори щодо будь-якого врегулювання".

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сергій лавров, міністр закордонних справ росії, заявив у понеділок, 9 листопада, що переговори будуть присвячені "узгодженню принципів, які будуть затверджені після завершення переговорів щодо повного врегулювання".

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