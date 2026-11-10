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Україна не очікує прориву на першому раунді переговорів в Абу-Дабі, але покладає надії на другий – Арахамія

Київ • УНН

 • 6344 перегляди

Україна не очікує конкретних домовленостей на першому раунді переговорів у Абу-Дабі. Київ покладає надії на наступний етап.

Україна не очікує прориву на першому раунді переговорів в Абу-Дабі, але покладає надії на другий – Арахамія

Українська сторона не розраховує на суттєві результати першого раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, однак має певні очікування від наступного етапу. Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі Deutsche Welle, пише УНН.

Деталі

За словами Арахамії, після тривалої перерви сам факт відновлення переговорів між Україною, США та росією вже можна вважати досягненням.

Водночас українська делегація не очікує конкретних домовленостей за підсумками першого раунду. Натомість певні сподівання Київ пов'язує з другим етапом переговорного процесу.

Яку позицію займають США

Арахамія також прокоментував роль американської сторони в переговорах.

За його словами, Вашингтон намагається дотримуватися симетричного підходу до учасників переговорів і не ставати на бік жодної зі сторін.

Таким чином, на думку Арахамії, головним результатом початкового етапу є відновлення тристороннього діалогу, тоді як можливість досягнення конкретних домовленостей українська сторона пов'язує з подальшими зустрічами.

Україна зможе отримати лише ті гарантії безпеки, на які погодиться росія – Рубіо10.11.26, 03:56 • 11160 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Давид Арахамія
Deutsche Welle
Слуга народу
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ