Україна не очікує прориву на першому раунді переговорів в Абу-Дабі, але покладає надії на другий – Арахамія

Українська сторона не розраховує на суттєві результати першого раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, однак має певні очікування від наступного етапу. Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі Deutsche Welle, пише УНН.

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За словами Арахамії, після тривалої перерви сам факт відновлення переговорів між Україною, США та росією вже можна вважати досягненням.

Водночас українська делегація не очікує конкретних домовленостей за підсумками першого раунду. Натомість певні сподівання Київ пов'язує з другим етапом переговорного процесу.

Яку позицію займають США

Арахамія також прокоментував роль американської сторони в переговорах.

За його словами, Вашингтон намагається дотримуватися симетричного підходу до учасників переговорів і не ставати на бік жодної зі сторін.

Таким чином, на думку Арахамії, головним результатом початкового етапу є відновлення тристороннього діалогу, тоді як можливість досягнення конкретних домовленостей українська сторона пов'язує з подальшими зустрічами.

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