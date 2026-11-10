Украина не ожидает прорыва на первом раунде переговоров в Абу-Даби, но возлагает надежды на второй — Арахамия

Украинская сторона не рассчитывает на существенные результаты первого раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби, однако имеет определенные ожидания от следующего этапа. Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

По словам Арахамии, после длительного перерыва сам факт возобновления переговоров между Украиной, США и россией уже можно считать достижением.

В то же время украинская делегация не ожидает конкретных договоренностей по итогам первого раунда. Вместо этого определенные надежды Киев связывает со вторым этапом переговорного процесса.

Какую позицию занимают США

Арахамия также прокомментировал роль американской стороны в переговорах.

По его словам, Вашингтон пытается придерживаться симметричного подхода к участникам переговоров и не становиться на сторону ни одной из сторон.

Таким образом, по мнению Арахамии, главным результатом начального этапа является возобновление трехстороннего диалога, тогда как возможность достижения конкретных договоренностей украинская сторона связывает с последующими встречами.

Украина сможет получить только те гарантии безопасности, на которые согласится Россия, — Рубио