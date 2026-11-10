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Посланці Трампа тиснутимуть на рф щодо участі Європи в мирних переговорах - Politico

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Кушнер і Віткофф хочуть залучити Європу до переговорів щодо війни в Україні після зустрічі в Абу-Дабі. росія виступає проти її участі.

Посланці Трампа тиснутимуть на рф щодо участі Європи в мирних переговорах - Politico

Посланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф тиснутимуть на росію, щоб дозволити Європі приєднатися до майбутніх переговорів щодо безпеки континенту. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Посланці Дональда Трампа тиснуть на росію, щоб дозволити Європі приєднатися до наступного раунду переговорів, спрямованих на врегулювання війни в Україні,

повідомляють американські чиновники, яким надано анонімність для обговорення делікатних питань.

Зять Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланник Стів Віткофф "просуватимуть аргументи на користь того, щоб Європа мала безпосередню роль у майбутніх переговорах, на тлі того, як вони виступатимуть посередниками у перших тристоронніх дискусіях з росією та Україною з лютого в Абу-Дабі у вівторок", заявили чиновники.

Європейським урядам та інституціям ЄС, "імовірно, не доведеться довго вирішувати, кого вони хочуть бачити за столом переговорів від свого імені". Кушнер і Віткофф, як зазначається, "хочуть пришвидшити темп переговорів, і щоб зустріч цього тижня була останньою без повноцінної участі Європи", заявили ті ж самі чиновники.

"Нам потрібна Європа за столом переговорів. Тому наша пропозиція полягає в тому, щоб залучити європейців до обговорення після цієї тристоронньої зустрічі", – сказав один із чиновників.

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Чиновники схвалили той факт, що лідери Фінляндії та Норвегії 27 жовтня безпосередньо зателефонували главі кремля володимиру путіну та заявили про необхідність більшої активної взаємодії. "Нам потрібно набагато більше європейських дискусій з росією, щоб вони могли чути те, що чуємо ми, і щоб повідомлення, яке вони нам передають, вони могли безпосередньо донести до росії", - вказав співрозмовник видання.

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Питання про те, хто говорить від імені Європи – і чи повинні європейські союзники України взагалі розмовляти з путіним – викликало глибокі розбіжності. Лідери ЄС обговорять цю тему на неформальному саміті в Дубліні пізніше цього тижня, пише видання.

Відтоді, як Трамп повернувся до Білого дому минулого року, чиновники та дипломати ЄС хвилюються, що їх залишать осторонь, поки США ведуть прямі переговори з росією про припинення війни.

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Високопоставлені європейські чиновники мають прибути до Абу-Дабі на зустрічі цього тижня, але, хоча Кушнер і Віткофф, як очікується, проконсультуються з ними, вони не братимуть участі в основних переговорах через заперечення росії. Серед присутніх радники з питань безпеки з Великої Британії, Німеччини, Франції, а також посадовці з Італії, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

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Американські чиновники заявили, що "перший день переговорів буде зосереджений на гарантіях безпеки для України та потенційній перебудові архітектури безпеки Європи. Другий день буде присвячено територіальним питанням — де слід проводити кордони і межі — та іншим питанням".

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Європейські урядовці "побоюються, що Трамп, можливо, готується погодитися на давні вимоги путіна щодо зменшення впливу НАТО в регіоні". Але американські чиновники наполягали на тому, що "НАТО все ще буде центральною складовою колективної оборони Європи, водночас відмовляючись відступати від необхідності фундаментального переосмислення відносин континенту з росією", вказує видання.

"Очевидно, щось не працює", – сказав той самий чиновник. Європейці мають "багато багажу" щодо переосмислення архітектури безпеки, на тлі того, як росія пропонувала різні зміни в минулому, а попередні домовленості зазнали невдачі, сказав чиновник. "Ми повинні побудувати щось нове, що працює сьогодні", - вказав він.

Чиновники заявили, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте брав активну участь в обговореннях з адміністрацією США та в обміні ідеями щодо реформ.

"Щодо найскладнішого питання для України – долі окупованої росією території – обидві сторони продемонстрували "гнучкість" у приватному порядку", сказали чиновники. Мета переговорів цього тижня – "зберегти імпульс останніх тижнів, а не досягти остаточного припинення вогню", додали вони.

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"Але два основні напрямки переговорів – територія та майбутні домовленості щодо безпеки для України та Європи – повинні йти разом і вирішуватися разом", заявила американська сторона.

Юлія Шрамко

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