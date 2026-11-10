Посланники Трампа будут давить на рф по вопросу участия Европы в мирных переговорах - Politico
Киев • УНН
Кушнер и Уиткофф хотят привлечь Европу к переговорам по поводу войны в Украине после встречи в Абу-Даби. россия выступает против её участия.
Посланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф будут давить на россию, чтобы позволить Европе присоединиться к будущим переговорам по безопасности континента. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Посланники Дональда Трампа оказывают давление на россию, чтобы позволить Европе присоединиться к следующему раунду переговоров, направленных на урегулирование войны в Украине,
Зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф "будут отстаивать аргументы в пользу того, чтобы Европа играла непосредственную роль в будущих переговорах, на фоне того как они будут выступать посредниками на первых с февраля трехсторонних дискуссиях с россией и Украиной в Абу-Даби во вторник", заявили чиновники.
Европейским правительствам и институтам ЕС, "вероятно, не придется долго решать, кого они хотят видеть за столом переговоров от своего имени". Кушнер и Уиткофф, как отмечается, "хотят ускорить темп переговоров, и чтобы встреча на этой неделе стала последней без полноценного участия Европы", заявили те же чиновники.
"Нам нужна Европа за столом переговоров. Поэтому наше предложение заключается в том, чтобы привлечь европейцев к обсуждению после этой трехсторонней встречи", – сказал один из чиновников.
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Чиновники одобрили тот факт, что лидеры Финляндии и Норвегии 27 октября напрямую позвонили главе кремля владимиру путину и заявили о необходимости более активного взаимодействия. "Нам нужно гораздо больше европейских дискуссий с россией, чтобы они могли слышать то, что слышим мы, и чтобы послание, которое они передают нам, они могли напрямую донести до россии", – указал собеседник издания.
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Вопрос о том, кто говорит от имени Европы – и должны ли европейские союзники Украины вообще разговаривать с путиным – вызвал глубокие разногласия. Лидеры ЕС обсудят эту тему на неформальном саммите в Дублине позднее на этой неделе, пишет издание.
С тех пор как Трамп вернулся в Белый дом в прошлом году, чиновники и дипломаты ЕС беспокоятся, что их оставят в стороне, пока США ведут прямые переговоры с россией о прекращении войны.
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Высокопоставленные европейские чиновники должны прибыть в Абу-Даби на встречи на этой неделе, но, хотя Кушнер и Уиткофф, как ожидается, проконсультируются с ними, они не будут участвовать в основных переговорах из-за возражений россии. Среди участников – советники по вопросам безопасности из Великобритании, Германии, Франции, а также должностные лица из Италии, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.
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Американские чиновники заявили, что "первый день переговоров будет сосредоточен на гарантиях безопасности для Украины и потенциальной перестройке архитектуры безопасности Европы. Второй день будет посвящен территориальным вопросам — где следует проводить границы и рубежи — и другим вопросам".
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Европейские правительственные чиновники "опасаются, что Трамп, возможно, готовится согласиться на давние требования путина по уменьшению влияния НАТО в регионе". Но американские чиновники настаивали на том, что "НАТО по-прежнему будет центральной составляющей коллективной обороны Европы, одновременно отказываясь отступать от необходимости фундаментального переосмысления отношений континента с россией", указывает издание.
"Очевидно, что что-то не работает", – сказал тот же чиновник. У европейцев есть "много багажа" в вопросе переосмысления архитектуры безопасности на фоне того, как россия предлагала различные изменения в прошлом, а предыдущие договоренности потерпели неудачу, сказал чиновник. "Мы должны построить что-то новое, что работает сегодня", – указал он.
Чиновники заявили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте активно участвовал в обсуждениях с администрацией США и обмене идеями по поводу реформ.
"Что касается самого сложного вопроса для Украины – судьбы оккупированной россией территории – обе стороны в частном порядке продемонстрировали "гибкость"", сказали чиновники. Цель переговоров на этой неделе – "сохранить импульс последних недель, а не добиться окончательного прекращения огня", добавили они.
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"Но два основных направления переговоров — территория и будущие договорённости о безопасности для Украины и Европы — должны продвигаться параллельно и решаться вместе", заявила американская сторона.