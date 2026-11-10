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США спросили Россию о гарантиях безопасности Украине по образцу статьи 5 НАТО — FT

Киев • УНН

 • 8950 просмотра

Вашингтон выяснял у Москвы, возражает ли она против гарантий безопасности Украине по образцу статьи 5 НАТО. Окончательное решение примет Трамп.

США спросили Россию о гарантиях безопасности Украине по образцу статьи 5 НАТО — FT

США обратились к России с вопросом относительно позиции по поводу предоставления ими Украине «гарантии безопасности, подобной статье 5» НАТО. Об этом со ссылкой на источник сообщает Financial Times, пишет УНН.

Представитель США заявил, что администрация обратилась к Москве с вопросом, будет ли она возражать против предоставления Вашингтоном Украине «гарантии безопасности, подобной статье 5», имея в виду пункт о коллективной обороне НАТО, а также против такого же предложения альянса

— говорится в публикации.

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Собеседник издания добавил, что «любое окончательное решение относительно характера гарантий безопасности США в конечном итоге будет зависеть от Трампа».

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Переговорщики из США, Украины и России соберутся в Абу-Даби 10 ноября для первых с февраля трехсторонних переговоров, возобновляя дипломатические усилия по прекращению войны, которые зашли в тупик после того, как президент США Дональд Трамп начал свою военную кампанию против Ирана, отмечает издание.

«Двухдневные переговоры будут сосредоточены на послевоенных договоренностях по безопасности для России и Украины, а также на вопросах территории на востоке Украины», — сообщили американские чиновники. Они добавили, что «Вашингтон считает одновременное решение обеих групп вопросов решающим для прекращения войны».

Дискуссии, как указано, «основываются на ряде дипломатических контактов прошлого месяца, причем американские чиновники заявили, что сейчас они ежедневно контактируют с россиянами и украинцами».

«Но ожидания прорыва остаются низкими» на фоне того, что глава Кремля Владимир Путин демонстрирует мало признаков готовности прекратить конфликт, который продолжается уже пятый год, пишет издание.

Американский чиновник заявил, что «администрация Трампа стремится добиться от России согласия на многосторонние переговоры с участием европейских чиновников». «Мы твердо убеждены, что на данный момент, чтобы прекратить войну, действительно необходимо, чтобы Европа была за столом переговоров», — добавили они.

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«Эти усилия, вероятно, принесут облегчение Европе. Предложение администрации Трампа на прошлой неделе относительно новых „рамок“ европейской безопасности, согласованных с Москвой, обеспокоило европейские столицы, которые настаивали на том, что они должны быть привлечены к любым подобным переговорам и что урегулирование в Украине должно быть предварительно», — говорится в публикации.

Накануне переговоров во вторник специальный посланник Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер должны были встретиться с представителями Украины, ЕС и НАТО, а также Германии, Франции, Великобритании и Италии для консультаций.

Президент США на прошлой неделе заявил, что надеется, что переговоры с Россией приведут к «большой, прекрасной сделке», которая выходит далеко за пределы Украины.

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Россия заявила, что приветствует переход к обсуждению будущих послевоенных гарантий безопасности, но в остальном не продемонстрировала никаких признаков того, что Путин готов пойти на уступки, отмечает издание.

«Путин рассматривает эту зиму как идеальный момент для ослабления Украины путем разрушительной кампании авиаударов по ее инфраструктуре», — утверждают источники, знакомые с его позицией.

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«Путин потребовал вывода украинских войск из прифронтовых районов Донбасса, находящихся под контролем Киева, как предварительного условия для прекращения огня, и связал бы любые будущие гарантии безопасности с более значительными территориальными уступками», — сказали они.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что любые переговоры относительно территории могут проводиться только на встрече между лидерами.

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Высокопоставленные украинские чиновники заявили, что «их ожидания относительно переговоров в Абу-Даби низкие, что повторяет недавние предупреждения Зеленского о том, что Москва настроена продолжать борьбу, а не вести переговоры относительно какого-либо урегулирования».

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Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил в понедельник, 9 ноября, что переговоры будут посвящены «согласованию принципов, которые будут утверждены после завершения переговоров о полном урегулировании».

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Россия заявила, что не будет напрямую встречаться с европейскими чиновниками в Абу-Даби.

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Юлия Шрамко

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