Украина и Россия впервые готовы договариваться — Трамп
Киев • УНН
Трамп заявил о новых переговорах по поводу войны в Украине. На понедельник и вторник запланирована встреча Украины, России и США.
Президент США Дональд Трамп провёл телефонные разговоры по поводу завершения войны в Украине и заявил, что на следующий день их будет больше. Об этом глава Белого дома заявил во время разговора с журналистами, сообщает УНН.
Детали
По словам Трампа, в понедельник и вторник состоится трёхсторонняя встреча Украина-рф-США. Он подчеркнул, что Украина и Россия "впервые готовы договариваться.
Сегодня я провёл телефонные разговоры, завтра будут ещё. В понедельник и вторник у них состоится встреча
Трамп вновь назвал возможную договорённость "очень масштабной сделкой", которая может касаться не только Украины, но и всей Европы.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о подготовке "большой сделки", которая будет касаться не только Украины.
Трамп встретился с посланником путина в Белом доме, но не с украинскими представителями - AP06.11.26, 08:17 • 10932 просмотра