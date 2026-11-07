Украина и Россия впервые готовы договариваться — Трамп

Президент США Дональд Трамп провёл телефонные разговоры по поводу завершения войны в Украине и заявил, что на следующий день их будет больше. Об этом глава Белого дома заявил во время разговора с журналистами, сообщает УНН.

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По словам Трампа, в понедельник и вторник состоится трёхсторонняя встреча Украина-рф-США. Он подчеркнул, что Украина и Россия "впервые готовы договариваться.

Сегодня я провёл телефонные разговоры, завтра будут ещё. В понедельник и вторник у них состоится встреча — сказал президент США.

Трамп вновь назвал возможную договорённость "очень масштабной сделкой", которая может касаться не только Украины, но и всей Европы.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о подготовке "большой сделки", которая будет касаться не только Украины.

Трамп встретился с посланником путина в Белом доме, но не с украинскими представителями - AP