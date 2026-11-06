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Трамп анонсував велику угоду, що може охопитине лише Україну, а й всю Європу

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Трамп заявив про підготовку масштабної угоди щодо завершення війни в Україні. За його словами, домовленість може стосуватися всієї Європи.

Трамп анонсував велику угоду, що може охопитине лише Україну, а й всю Європу

Президент США Дональд Трамп оголосив про підготовку "великої угоди", яка стосуватиметься не лише України. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Під час спілкування з журналістами глава Білого дому назвав майбутню домовленість "прекрасною".

Буде досягнуто згоди. Це буде масштабна угода, і вона стосуватиметься не лише України. ... Я навіть можу сказати, що, можливо, вона торкнеться всієї Європи. Це буде велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті

- сказав Трамп.

Згодом він повідомив, що зустрічався із посланцем російського диктатора путіна кирилом дмитрієвим. В цьому контексті Трамп анонсував, що "готується договір про завершення війни в Україні". Він уточнив, що мав розмову лише з представником росії і не зустрічався з українською делегацією.

Нагадаємо

Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада організувала у Білому домі зустріч представників України та росії, присвячену гуманітарній операції у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Демократи в Конгресі можуть схвалити нову допомогу Україні і подолати вето Трампа - Reuters05.11.26, 00:45 • 28372 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Меланія Трамп
Війна в Україні
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна