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Меланія Трамп зустрілась із представниками України та рф після операції в Олешках - найважливіші деталі та заяви

Київ • УНН

 • 1284 перегляди

У Білому домі обговорили гуманітарну операцію в окупованих Олешках і евакуацію майже 800 цивільних. Зустріч відбулася перед переговорами в Абу-Дабі.

Меланія Трамп зустрілась із представниками України та рф після операції в Олешках - найважливіші деталі та заяви
Меланія Трамп

Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада організувала у Білому домі зустріч представників України та росії, присвячену гуманітарній операції у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, передає УНН.

Деталі

У четвер, 5 листопада, у Вашингтоні відбулася зустріч представників України та росії, яку організувала перша леді США Меланія Трамп. Головною темою заходу стали результати гуманітарної операції у тимчасово окупованому місті Олешки на Херсонщині, де наприкінці жовтня вдалося тимчасово зупинити бойові дії для евакуації мирних жителів.

Американська адміністрація назвала проведення зустрічі надзвичайною дипломатичною подією. У Білому домі наголосили, що Меланія Трамп особисто ініціювала контакти між Україною та росією, які дозволили досягти тимчасового припинення бойових дій у районі Олешок. Зокрема, в адміністрації президента США заявили, що перша леді відіграла ключову роль в організації взаємодії між сторонами та погодженні гуманітарного режиму тиші.

Хто представляв Україну та росію

Українську сторону на зустрічі представили Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Від росії участь у заході взяли спеціальний представник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв та російська уповноважена з прав людини яна лантратова.

Що сказала Меланія Трамп

Перша леді США висловила сподівання, що перемир’я в Олешках сприятиме встановленню більшого миру.

"Будь-які значущі зміни починаються з маленької іскри. Важливим є не скромний початок, а рішучість перетворити його на щось надзвичайне", — сказала вона.

Дружина президента США також закцентувала на тому, що результативне завершення місії в Олешках було б неможливе без особистої волі лідерів України та росії.

"Припинення вогню в Олешках стало б неможливим без президента путіна і президента Зеленського. Їх співпраця створює важливий прецедент для (встановлення — ред.) миру в усьому регіоні", — підкреслила Меланія Трамп. 

Свій виступ вона підсумувала фразою про те, що  "потрібно рухатися в напрямку тривалого миру".

Що говорили представники України

Представник української делегації Давид Арахамія зазначив, що  завдяки перемир’ю в Олешках обидві сторони опановують механізми підтримання післявоєнного миру.

Що заявила російська сторона

Представник очільника кремля кирило дмитрієв подякував Меланії Трамп за її гуманітарну діяльність та участь у досягненні домовленостей про припинення вогню. Крім того, дмитрієв заявив, що російський президент володимир путін особисто надавав вказівки щодо проведення гуманітарної операції та передав першій леді США слова вдячності.

Що ще відомо про зустріч у  Білому домі 5 листопада

Зустріч Меланії Трамп із представниками України та росії сталася також напередодні запланованого на 10–11 листопада нового раунду тристоронніх переговорів за участю України, США та росії в Абу-Дабі. Зазначимо, що основна її частина  відбувалася за зачиненими дверима.

Проте стало відомо, що Меланія Трамп за її підсумками передала Володимиру Зеленському та володимиру путіну листи. Їх лідерам своїх країн мають передати Давид Арахамія та кирило дмитрієв.

Що відомо про гуманітарну операцію в Олешках

23 жовтня Білий дім оголосив про досягнення домовленостей між Україною та росією щодо тимчасового припинення бойових дій у районі окупованих Олешок. Головною метою операції було створення безпечних умов для доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення, яке тривалий час залишалося фактично ізольованим через бойові дії, мінування територій та обмежений доступ до життєво необхідних ресурсів.

У своєму зверненні Меланія Трамп наголосила на критичному становищі місцевих жителів.

"Ситуація в Олешках критична. Олешки — прифронтове місто, яке перебуває на межі катастрофи. Серед населення, яке там залишилося, переважно люди похилого віку, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води", — заявила перша леді США.

За її словами, цивільні представники України та росії мали спільно визначати потреби населення, організовувати доставку допомоги та сприяти виїзду охочих із небезпечної території.

Передбачалося, що евакуйовані зможуть самостійно обирати напрямок виїзду — на підконтрольну Україні територію або до росії.

Режим припинення вогню фактично тривав із 27 жовтня до 1 листопада. За цей період вдалося доставити до Олешок гуманітарні вантажі та організувати евакуацію цивільних. 2 листопада Меланія Трамп повідомила, що завдяки гуманітарній операції з небезпечної території вивезли майже 800 людей.  Для проведення операції залучили 25 автобусів. Частина евакуйованих вирішила виїхати до росії, тоді як більшість обрала повернення на підконтрольну Україні територію.

31 жовтня українська делегація, яка брала участь у гуманітарній місії, повернулася на підконтрольну Україні територію. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомляв, що серед евакуйованих були як люди похилого віку, так і маленькі діти. Найстаршому з евакуйованих виповнилося 94 роки, наймолодшій дитині було трохи більше року.

Нагадаємо

2 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження першої леді США Меланії Трамп орденом княгині Ольги I ступеня.

Олександра Василенко

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