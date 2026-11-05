Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления

Мелания Трамп

Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября организовала в Белом доме встречу представителей Украины и России, посвящённую гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области, передаёт УНН.

Детали

В четверг, 5 ноября, в Вашингтоне состоялась встреча представителей Украины и России, которую организовала первая леди США Мелания Трамп. Главной темой мероприятия стали результаты гуманитарной операции во временно оккупированном городе Олешки в Херсонской области, где в конце октября удалось временно остановить боевые действия для эвакуации мирных жителей.

Американская администрация назвала проведение встречи чрезвычайным дипломатическим событием. В Белом доме подчеркнули, что Мелания Трамп лично инициировала контакты между Украиной и Россией, которые позволили достичь временного прекращения боевых действий в районе Олешек. В частности, в администрации президента США заявили, что первая леди сыграла ключевую роль в организации взаимодействия между сторонами и согласовании гуманитарного режима тишины.

Кто представлял Украину и Россию

Украинскую сторону на встрече представили Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. От России в мероприятии приняли участие специальный представитель российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев и российская уполномоченная по правам человека яна лантратова.

Что сказала Мелания Трамп

Первая леди США выразила надежду, что перемирие в Олешках будет способствовать установлению более прочного мира.

"Любые значимые изменения начинаются с маленькой искры. Важным является не скромное начало, а решимость превратить его во что-то выдающееся", — сказала она.

Жена президента США также подчеркнула, что успешное завершение миссии в Олешках было бы невозможно без личной воли лидеров Украины и России.

"Прекращение огня в Олешках стало бы невозможным без президента путина и президента Зеленского. Их сотрудничество создаёт важный прецедент для (установления — ред.) мира во всём регионе", — подчеркнула Мелания Трамп.

Своё выступление она завершила фразой о том, что "нужно двигаться в направлении длительного мира".

Что говорили представители Украины

Представитель украинской делегации Давид Арахамия отметил, что благодаря перемирию в Олешках обе стороны осваивают механизмы поддержания послевоенного мира.

Что заявила российская сторона

Представитель главы кремля кирилл дмитриев поблагодарил Меланию Трамп за её гуманитарную деятельность и участие в достижении договорённостей о прекращении огня. Кроме того, дмитриев заявил, что российский президент владимир путин лично давал указания относительно проведения гуманитарной операции и передал первой леди США слова благодарности.

Что ещё известно о встрече в Белом доме 5 ноября

Встреча Мелании Трамп с представителями Украины и России состоялась также накануне запланированного на 10–11 ноября нового раунда трёхсторонних переговоров с участием Украины, США и России в Абу-Даби. Отметим, что основная её часть проходила за закрытыми дверями.

Однако стало известно, что Мелания Трамп по итогам встречи передала Владимиру Зеленскому и владимиру путину письма. Их лидерам своих стран должны передать Давид Арахамия и кирилл дмитриев.

Что известно о гуманитарной операции в Олешках

23 октября Белый дом объявил о достижении договорённостей между Украиной и Россией о временном прекращении боевых действий в районе оккупированных Олешек. Главной целью операции было создание безопасных условий для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения, которое длительное время оставалось фактически изолированным из-за боевых действий, минирования территорий и ограниченного доступа к жизненно необходимым ресурсам.

В своём обращении Мелания Трамп подчеркнула критическое положение местных жителей.

"Ситуация в Олешках критическая. Олешки — прифронтовой город, который находится на грани катастрофы. Среди оставшихся там жителей преимущественно пожилые люди, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде", — заявила первая леди США.

По её словам, гражданские представители Украины и России должны были совместно определять потребности населения, организовывать доставку помощи и содействовать выезду желающих из опасной территории.

Предполагалось, что эвакуированные смогут самостоятельно выбирать направление выезда — на подконтрольную Украине территорию или в Россию.

Режим прекращения огня фактически действовал с 27 октября по 1 ноября. За этот период удалось доставить в Олешки гуманитарные грузы и организовать эвакуацию гражданских. 2 ноября Мелания Трамп сообщила, что благодаря гуманитарной операции с опасной территории вывезли почти 800 человек. Для проведения операции привлекли 25 автобусов. Часть эвакуированных решила выехать в Россию, тогда как большинство выбрало возвращение на подконтрольную Украине территорию.

31 октября украинская делегация, участвовавшая в гуманитарной миссии, вернулась на подконтрольную Украине территорию. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что среди эвакуированных были как пожилые люди, так и маленькие дети. Старшему из эвакуированных исполнилось 94 года, младшему ребёнку было немного больше года.

Напомним

2 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении первой леди США Мелании Трамп орденом княгини Ольги I степени.