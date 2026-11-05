Меланія Трамп отримала орден від України та передала листи Зеленському та путіну
Київ • УНН
У Білому домі Меланії Трамп вручили український орден після місії в Олешках. У свою чергу перша леді США передала листи Зеленському та путіну.
У Білому домі відбулася зустріч першої леді США Меланії Трамп з українською та російською делегаціями у Білому домі за підсумками гуманітарної місії в Олешках. Офіційні представники Києва - Давид Арахамія та Дмитро Лубінець - передали першій леді США Орден княгині Ольги I ступеня, передає УНН.
"Маю лише одне прохання від імені всього українського народу - продовжуйте робити вашу роботу та підтримувати людей", - сказав Лубінець перед врученням ордену.
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У свою чергу представник російського диктатора кирило дмитрієв привіз у подарунок Меланії Трамп малюнок нібито від 11-річної дівчинки з Олешок, яка переїхала до рф, із написом "I LOVE MELANIA".
У свою чергу перша леді США передала офіційним представникам України та рф листи до Володимира Зеленського та володимира путіна.
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