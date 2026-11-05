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Меланія Трамп отримала орден від України та передала листи Зеленському та путіну

Київ • УНН

 • 10943 перегляди

У Білому домі Меланії Трамп вручили український орден після місії в Олешках. У свою чергу перша леді США передала листи Зеленському та путіну.

Меланія Трамп отримала орден від України та передала листи Зеленському та путіну
Дмитро Лубінець та Меланія Трамп

У Білому домі відбулася зустріч першої леді США Меланії Трамп з українською та російською делегаціями у Білому домі за підсумками гуманітарної місії в Олешках. Офіційні представники Києва - Давид Арахамія та Дмитро Лубінець - передали першій леді США Орден княгині Ольги I ступеня, передає УНН.

"Маю лише одне прохання від імені всього українського народу - продовжуйте робити вашу роботу та підтримувати людей", - сказав Лубінець перед врученням ордену.

Зеленський відзначив Меланію Трамп орденом княгині Ольги04.11.26, 10:39 • 5966 переглядiв

Додамо

У свою чергу представник російського диктатора кирило дмитрієв привіз у подарунок Меланії Трамп малюнок нібито від 11-річної дівчинки з Олешок, яка переїхала до рф, із написом "I LOVE MELANIA".

У свою чергу перша леді США передала офіційним представникам України та рф листи до Володимира Зеленського та володимира путіна.

Майже 800 людей евакуювали у межах місії в Олешках - Меланія Трамп02.11.26, 08:50 • 5081 перегляд

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
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