Зеленський відзначив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги. Про це ідеться у президентському указі №1079/2026 від 2 листопада 2026 року, пише УНН.

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня Трамп Меланію - першу леді Сполучених Штатів Америки - ідеться в указі.

Як повідомляється, нагорода вручається "за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих російською федерацією територій України".

Також нвідзнаку Президента України "Золоте серце" отримав спеціальний старший радник першої леді Сполучених Штатів Америки Марк Бекман - "за вагомий особистий внесок y надання гуманітарної допомоги громадянам України, сприяння заходам, спрямованим на порятунок та евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій України".

Доповнення

Перша леді США Меланія Трамп особисто приділяла час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в тимчасово окупованих Олешках.

Меланія Трамп, підкреслювали в Білому домі, "самостійно ініціювала взаємодію між двома воюючими країнами та успішно забезпечила припинення вогню в Олешках та околицях Херсонської області. Це досягнення знаменує собою безпрецедентну дипломатичну ініціативу першої леді Америки".