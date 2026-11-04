Зеленський відзначив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

$45.670.1351.060.01
ukenru
07:37 • 5058 перегляди
Що зі світлом та водою у Києві - оновлення на ранок
06:33 • 5532 перегляди
Демократи здобувають контроль над Конгресом, завдавши удар по Трампу
05:44 • 20871 перегляди
Трамп привітав демократів із перемогами на виборах та обіцяє співпрацювати з ними, але пригадав про право вето
05:04 • 27609 перегляди
Трамп заявив, що Україна та росія близькі до укладення мирної угоди
04:38 • 21440 перегляди
Посол ЄС закликала світ не втрачати уваги до війни в Україні на тлі посилення російських атак
03:16 • 21918 перегляди
Швеція представила нові безпілотні катери CB90 CX із ракетами та ППО, попередні версії яких уже використовує УкраїнаPhoto
4 листопада, 02:37 • 21277 перегляди
Україна, Молдова та Румунія провели спільну операцію проти транскордонної злочинності
4 листопада, 01:55 • 17206 перегляди
Стало відомо, хто з української делегації зустрінеться з Меланією Трамп та російськими представниками
4 листопада, 01:16 • 16050 перегляди
США розробили план нових ударів по Ірану після попередження Ізраїлю про можливе застосування хімічної зброї
4 листопада, 00:15 • 17643 перегляди
США готують для України понад 1000 нових крилатих ракет ERAM із дальністю понад 460 км
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Кім Кардаш'ян зізналася, що 13-річна донька критикує її вбрання та дає модні поради3 листопада, 23:06 • 14618 перегляди
4 листопада Україна та партнери проведуть у Брюсселі переговори щодо гарантій безпеки та повоєнного відновлення - Умєров4 листопада, 00:55 • 14028 перегляди
Демократи випереджають республіканців на виборах до Конгресу США: перші проміжні результатиPhoto4 листопада, 01:27 • 20314 перегляди
Канада заборонила хокеїстам із росії та білорусі брати участь у молодіжному чемпіонаті світу4 листопада, 01:31 • 17492 перегляди
Конгресвумен Вікторія Спартц, яка критикувала допомогу Україні, хоча сама має українське походження, втрачає місце в Конгресі 03:08 • 13670 перегляди
Публікації
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро3 листопада, 17:35 • 37467 перегляди
Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України
Ексклюзив
3 листопада, 14:07 • 43267 перегляди
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
3 листопада, 11:27 • 56196 перегляди
“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧVideo2 листопада, 20:14 • 76690 перегляди
Від 18-річного дебютанта до абсолютного рекорду - як Ярмоленко йшов до 125 голів в УПЛPhotoVideo2 листопада, 17:35 • 84747 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Дональд Туск
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Велика Британія
Білий дім
Реклама
УНН Lite
В Італії на дні озера знайшли бронзовий меч віком понад 3300 років, який досі залишається гострим04:05 • 8468 перегляди
Конгресвумен Вікторія Спартц, яка критикувала допомогу Україні, хоча сама має українське походження, втрачає місце в Конгресі 03:08 • 13925 перегляди
Кріс Рок зізнався, як залежність від порнографії та зради зруйнували його 20-річний шлюб03:05 • 8314 перегляди
Бріджит Фонда вперше за тривалий час з'явилася на публіці після 24 років поза ГоллівудомPhoto4 листопада, 02:05 • 10893 перегляди
Канада заборонила хокеїстам із росії та білорусі брати участь у молодіжному чемпіонаті світу4 листопада, 01:31 • 17704 перегляди
Актуальне
Fox News
The New York Times
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка

Зеленський відзначив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Меланія Трамп отримала орден княгині Ольги I ступеня за гуманітарну підтримку України та допомогу постраждалим від агресії рф.

Зеленський відзначив Меланію Трамп орденом княгині Ольги

Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги. Про це ідеться у президентському указі №1079/2026 від 2 листопада 2026 року, пише УНН.

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня Трамп Меланію - першу леді Сполучених Штатів Америки

- ідеться в указі.

Як повідомляється, нагорода вручається "за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих російською федерацією територій України".

Також нвідзнаку Президента України "Золоте серце" отримав спеціальний старший радник першої леді Сполучених Штатів Америки Марк Бекман - "за вагомий особистий внесок y надання гуманітарної допомоги громадянам України, сприяння заходам, спрямованим на порятунок та евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій України".

Доповнення

Перша леді США Меланія Трамп особисто приділяла час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в тимчасово окупованих Олешках.

Меланія Трамп, підкреслювали в Білому домі, "самостійно ініціювала взаємодію між двома воюючими країнами та успішно забезпечила припинення вогню в Олешках та околицях Херсонської області. Це досягнення знаменує собою безпрецедентну дипломатичну ініціативу першої леді Америки".

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітикаСвіт
Меланія Трамп
Війна в Україні
благодійність
Білий дім
Олешки
Херсонська область
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна