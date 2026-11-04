Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги

Президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги. Об этом говорится в президентском указе №1079/2026 от 2 ноября 2026 года, пишет УНН.

Наградить орденом княгини Ольги I степени Трамп Меланию — первую леди Соединённых Штатов Америки — говорится в указе.

Как сообщается, награда вручается "за весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность, направленные на спасение украинских детей, граждан, пострадавших вследствие российской агрессии, незаконно депортированных и принудительно перемещённых с временно оккупированных российской федерацией территорий Украины".

Также награду Президента Украины "Золотое сердце" получил специальный старший советник первой леди Соединённых Штатов Америки Марк Бекман — "за весомый личный вклад в оказание гуманитарной помощи гражданам Украины, содействие мероприятиям, направленным на спасение и эвакуацию гражданского населения с временно оккупированных территорий Украины".

Дополнение

Первая леди США Мелания Трамп лично уделяла время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским людям во временно оккупированных Олешках.

Мелания Трамп, подчёркивали в Белом доме, "самостоятельно инициировала взаимодействие между двумя воюющими странами и успешно обеспечила прекращение огня в Олешках и окрестностях Херсонской области. Это достижение знаменует собой беспрецедентную дипломатическую инициативу первой леди Америки".