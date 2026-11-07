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Україна і росія вперше готові домовлятися - Трамп

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Трамп заявив про нові переговори щодо війни в Україні. У понеділок і вівторок запланована зустріч України, росії та США.

Україна і росія вперше готові домовлятися - Трамп

Президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови щодо завершення війни в Україні і заявив, що наступного дня їх буде більше. Про це глава Білого дому заявив під час розмови з журналістами, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Трампа, у понеділок і вівторок відбудеться тристороння зустріч Україна-рф-США. Він наголосив, що Україна і росія "вперше готові домовлятися.

Сьогодні я провів телефонні розмови, завтра будуть ще. У понеділок і вівторок у них відбудеться зустріч

- сказав президент США.

Трамп знову назвав можливу домовленість "дуже масштабною угодою", яка може стосуватися не лише України, а й усієї Європи.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про підготовку "великої угоди", яка стосуватиметься не лише України.

Трамп зустрівся з посланцем путіна в Білому домі, але не з українськими представниками - AP06.11.26, 08:17 • 10901 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Білий дім
Дональд Трамп
Європа
Україна