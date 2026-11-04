Кремль планирует усилить удары по Украине после выборов в США, несмотря на предстоящие переговоры, — Bloomberg

Россия готовится усилить военное давление на Украину после промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. В Кремле больше не верят, что президент Дональд Трамп сможет заставить Киев согласиться на мирное соглашение на российских условиях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, пишет УНН.

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По словам собеседников агентства, российский диктатор владимир путин склоняется к продолжению войны, усилению ударов по Украине и увеличению давления на европейские страны, поддерживающие Киев.

В то же время в москве рассчитывают, что после выборов позиции Трампа могут ослабнуть. Кремль планирует использовать это для дальнейшего смягчения американских санкций, в частности по примеру договорённостей о дизельном топливе, объявленных в начале октября.

Россия хочет договариваться с США без прекращения войны

По информации источника Bloomberg, близкого к Кремлю, российское руководство будет пытаться убедить Трампа в том, что США и Россия могут развивать совместный бизнес, не дожидаясь окончания войны против Украины.

При этом 10–11 ноября в Абу-Даби запланирован новый раунд трёхсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Российскую делегацию снова должен представлять помощник Путина владимир мединский.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф ранее заявлял, что стороны будут обсуждать послевоенные гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Война против Ирана может повлиять на поддержку Украины

Научная сотрудница британского аналитического центра RUSI Эмили Феррис предупредила, что новая американская военная операция против Ирана может отвлечь внимание Трампа от переговоров по Украине.

По её словам, это также создаёт риски для американской военной помощи Киеву, поскольку часть вооружений могут решить направить на операции против Ирана или усиление противовоздушной обороны Израиля.

Таким образом, по оценке источников Bloomberg, Кремль будет пытаться одновременно продолжать военное давление на Украину и добиваться экономических уступок от Вашингтона.

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