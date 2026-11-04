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кремль планує посилити удари по Україні після виборів у США попри майбутні переговори – Bloomberg

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Bloomberg повідомляє, що рф планує посилити тиск на Україну після виборів у США. Москва також прагне економічних поступок Вашингтона.

кремль планує посилити удари по Україні після виборів у США попри майбутні переговори – Bloomberg

росія готується посилити військовий тиск на Україну після проміжних виборів до Конгресу США, які відбуваються 3 листопада. У кремлі більше не вірять, що президент Дональд Трамп зможе змусити Київ погодитися на мирну угоду на російських умовах. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовників агентства, російський диктатор володимир путін схиляється до продовження війни, посилення ударів по Україні та збільшення тиску на європейські країни, які підтримують Київ.

Водночас у москві розраховують, що після виборів позиції Трампа можуть ослабнути. кремль планує використати це для подальшого пом'якшення американських санкцій, зокрема за прикладом домовленостей щодо дизельного пального, оголошених на початку жовтня.

росія хоче домовлятися зі США без припинення війни

За інформацією джерела Bloomberg, близького до кремля, російське керівництво намагатиметься переконати Трампа, що США та росія можуть розвивати спільний бізнес, не чекаючи завершення війни проти України.

При цьому 10–11 листопада в Абу-Дабі запланований новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та росією. російську делегацію знову має представляти помічник путіна володимир мединський.

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф раніше заявляв, що сторони обговорюватимуть післявоєнні гарантії безпеки, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до мирного врегулювання.

Війна проти Ірану може вплинути на підтримку України

Наукова співробітниця британського аналітичного центру RUSI Емілі Ферріс попередила, що нова американська військова операція проти Ірану може відвернути увагу Трампа від переговорів щодо України.

За її словами, це також створює ризики для американської військової допомоги Києву, оскільки частину озброєнь можуть вирішити спрямувати на операції проти Ірану або посилення протиповітряної оборони Ізраїлю.

Таким чином, за оцінкою джерел Bloomberg, кремль намагатиметься одночасно продовжувати військовий тиск на Україну та домагатися економічних поступок від Вашингтона.

Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України03.11.26, 16:07 • 26517 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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