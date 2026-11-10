Россия рассматривает "новую систему безопасности для Европы" как главное направление мирных переговоров — Reuters

Россия считает, что главным направлением новых мирных переговоров по поводу войны рф против Украины, которые начнутся в Абу-Даби позднее во вторник, 10 ноября, будет попытка «выработать ключевые элементы новой послевоенной системы безопасности для Европы». Об этом со ссылкой на источник в российской делегации сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Российские и украинские чиновники планируют собраться позднее в тот же день на двухдневные переговоры при посредничестве США — первые с февраля — после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе предположил, что широкое мирное соглашение возможно в их 4,5-летней войне и может включать безопасность Европы, отмечает издание.

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Источник в делегации сообщил, что «встреча будет сосредоточена на разработке механизмов для предотвращения угроз и укрепления региональной стабильности».

«Хотя „украинское урегулирование“, будучи вопросом критической важности, является лишь одним аспектом этой широкомасштабной дискуссии, оно подчинено главной цели — созданию комплексной и неделимой архитектуры безопасности для всего континента», — сказал источник.

Ожидается, что представители Франции, Великобритании, Германии, Европейского союза, НАТО и Италии также будут в Абу-Даби и, как ожидается, поговорят с американскими и украинскими должностными лицами. Россия не заявила, что будет проводить какие-либо прямые переговоры с европейцами на этой неделе.

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Российскую делегацию из 11 человек возглавляет помощник главы кремля владимир мединский, в ее состав также входят два заместителя министра иностранных дел и ряд высокопоставленных военных чиновников и чиновников разведки.