Українська делегація розпочала роботу в Абу-Дабі - з ким перші зустрічі

Українська делегація 10 листопада вже розпочала роботу в Абу-Дабі, де пройдуть тристоронні переговори про мир за участю України, США та рф. Українські перемовники вже зустрілися з представниками Європи і НАТО, до яких долучиться американська сторона. Про це повідомив учасник делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров у соцмережах, пише УНН.

Розпочали роботу в Об’єднаних Арабських Еміратах. Перша зустріч — з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучаться спецпредставники США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів. Далі – тристоронній формат за участі України, США та росії - написав Умєров.

З його слів, українську делегацію разом зі ним представляють Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Наші ключові пріоритети – припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки. Працюємо, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир - заявив Умєров.

Українська делегація прибула до Абу-Дабі на переговори зі США та росією - Буданов