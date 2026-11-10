Українська делегація прибула до Абу-Дабі на переговори зі США та росією - Буданов
Київ • УНН
Делегація України прибула до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів із США та Росією. Зустріч запланована на 10 листопада о 09:50.
Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official
Українська делегація вже прибула до Абу-Дабі, де заплановані тристоронні переговори з США та росією. Про це повідомив в Telegram керівник Офісу президента України Кирило Буданов, передає УНН.
Деталі
До складу делегації, окрім Кирила Буданова, увійшли:
- голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров;
- народний депутат, голова фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія;
- міністр закордонних справ України Сергій Кислиця;
- заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
Попереду багато складної роботи, але головне - потрібні конкретні результати
Нагадаємо
Тристоронні переговори між Україною, США та росією в Абу-Дабі мають розпочатися сьогодні, 10 листопада, о 09:50 за київським часом.