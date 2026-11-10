Українська делегація прибула до Абу-Дабі на переговори зі США та росією - Буданов

Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Українська делегація вже прибула до Абу-Дабі, де заплановані тристоронні переговори з США та росією. Про це повідомив в Telegram керівник Офісу президента України Кирило Буданов, передає УНН.

Деталі

До складу делегації, окрім Кирила Буданова, увійшли:

голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров;

народний депутат, голова фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія;

міністр закордонних справ України Сергій Кислиця;

заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Попереду багато складної роботи, але головне - потрібні конкретні результати - написав Буданов.

Нагадаємо

Тристоронні переговори між Україною, США та росією в Абу-Дабі мають розпочатися сьогодні, 10 листопада, о 09:50 за київським часом.