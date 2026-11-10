Стало відомо, о котрій годині розпочнуться тристоронні переговори України, США та росії в Абу-Дабі

Тристоронні переговори між Україною, США та росією в Абу-Дабі мають розпочатися сьогодні, 10 листопада, о 09:50 за київським часом. Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС, пише УНН.

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Очікується, що представники трьох країн обговорюватимуть питання, пов'язані з врегулюванням війни росії проти України.

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українська сторона не очікує суттєвих результатів від першого раунду переговорів, однак має певні сподівання щодо другого.

За його словами, після тривалої перерви сам факт відновлення тристороннього переговорного процесу вже є досягненням. Водночас США намагаються дотримуватися симетричного підходу, не стаючи на бік жодної зі сторін.

Україна не очікує прориву на першому раунді переговорів в Абу-Дабі, але покладає надії на другий – Арахамія