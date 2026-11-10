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Стало известно, во сколько начнутся трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 9784 просмотра

Трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби начнутся 10 ноября в 09:50 по киевскому времени. Стороны обсудят завершение войны.

Стало известно, во сколько начнутся трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби

Трёхсторонние переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби должны начаться сегодня, 10 ноября, в 09:50 по киевскому времени. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что представители трёх стран обсудят вопросы, связанные с урегулированием войны России против Украины.

Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская сторона не ожидает существенных результатов от первого раунда переговоров, однако возлагает определённые надежды на второй.

По его словам, после длительного перерыва сам факт возобновления трёхстороннего переговорного процесса уже является достижением. В то же время США пытаются придерживаться симметричного подхода, не становясь на сторону ни одной из сторон.

Украина не ожидает прорыва на первом раунде переговоров в Абу-Даби, но возлагает надежды на второй — Арахамия10.11.26, 07:33 • 7486 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Давид Арахамия
Слуга народа
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина