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Украинская делегация начала работу в Абу-Даби - с кем первые встречи

Киев • УНН

 • 8304 просмотра

Украина, США и россия проведут трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Умеров назвал ключевыми приоритетами прекращение войны и гарантии безопасности.

Украинская делегация начала работу в Абу-Даби - с кем первые встречи

Украинская делегация 10 ноября уже начала работу в Абу-Даби, где пройдут трехсторонние переговоры о мире с участием Украины, США и рф. Украинские переговорщики уже встретились с представителями Европы и НАТО, к которым присоединится американская сторона. Об этом сообщил участник делегации Украины, глава СВР Украины Рустем Умеров в социальных сетях, пишет УНН.

Начали работу в Объединенных Арабских Эмиратах. Первая встреча — с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединятся спецпредставители США — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сверим позиции и скоординируем шаги перед следующим этапом переговоров. Далее — трехсторонний формат с участием Украины, США и россии

— написал Умеров.

По его словам, украинскую делегацию вместе с ним представляют Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Наши ключевые приоритеты — прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги. Работаем, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир

— заявил Умеров.

Украинская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с США и россией - Буданов10.11.26, 09:23 • 1328 просмотров

Юлия Шрамко

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