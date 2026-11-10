В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори України, США та росії

В Абу-Дабі 10 листопада розпочалися переговори у тристоронньому форматі Україна–США–росія. Про це повідомив очільник переговорної делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров у соцмережах, назвавши питання на порядку денному, пише УНН.

Перейшли до тристороннього формату переговорів Україна–США–росія. На порядку денному – ключові питання припинення бойових дій та наближення миру. Працюємо відповідно до завдань, визначених Президентом України - написав Умєров.

За даними росЗМІ, очільник російської делегації володимир мединський на переговорах в Абу-Дабі заявив: "сподіваємось, що сьогоднішня зустріч дозволить просунутися на шляху до миру".

Доповнення

Українська делегація 10 листопада розпочала роботу в Абу-Дабі, зустрівшись з представниками Європи і НАТО, до яких мала долучитися американська сторона, повідомив учасник делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров.

Ключові пріоритети України, повідомляв Умєров, – припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки. І українська делегація працює, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир.

росія вважає, що головним напрямком нових мирних переговорів щодо війни рф проти України, які стартують в Абу-Дабі 10 листопада, буде спроба "виробити ключові елементи нової післявоєнної системи безпеки для Європи", вказувало джерело в російській делегації.