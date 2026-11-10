В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, США и россии

В Абу-Даби 10 ноября начались переговоры в трёхстороннем формате Украина–США–россия. Об этом сообщил глава переговорной делегации Украины, председатель СВР Украины Рустем Умеров в социальных сетях, назвав вопросы повестки дня, пишет УНН.

Перешли к трёхстороннему формату переговоров Украина–США–россия. На повестке дня — ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира. Работаем в соответствии с задачами, определёнными Президентом Украины — написал Умеров.

По данным российских СМИ, глава российской делегации владимир мединский на переговорах в Абу-Даби заявил: "надеемся, что сегодняшняя встреча позволит продвинуться на пути к миру".

Дополнение

Украинская делегация 10 ноября начала работу в Абу-Даби, встретившись с представителями Европы и НАТО, к которым должна была присоединиться американская сторона, сообщил участник делегации Украины, председатель СВР Украины Рустем Умеров.

Ключевые приоритеты Украины, сообщал Умеров, — прекращение боевых действий, надёжные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги. И украинская делегация работает, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир.

россия считает, что главным направлением новых мирных переговоров относительно войны рф против Украины, которые стартуют в Абу-Даби 10 ноября, будет попытка "выработать ключевые элементы новой послевоенной системы безопасности для Европы", указывал источник в российской делегации.