Тристоронній формат був змістовним - Зеленський розкрив теми переговорів в Абу-Дабі та один з пріоритетів України

Тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним. Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після звіту української переговорної команди після першого дня зустрічей в Абу-Дабі, передає УНН.

Був звіт нашої переговорної команди. Сьогодні перший день зустрічей в Абу-Дабі – спочатку була розмова з європейськими та американськими партнерами, потім – тристоронній формат між нашою, американською та російською делегаціями. Вдячний усім партнерам України за підтримку

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За словами Президента, тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним.

Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків

Зеленський також повідомив, що визначив українській команді чіткі завдання для подальшого діалогу – як в тристоронньому форматі завтра, так і загалом надалі цими днями з представниками Президента Америки та представниками Європи.

Головне – реально наблизити мир, і з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота. Дякую Американській стороні за організацію цих перемовин та Еміратам за надійний переговорний майданчик