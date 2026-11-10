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Тристоронній формат був змістовним - Зеленський розкрив теми переговорів в Абу-Дабі та один з пріоритетів України

Київ • УНН

 • 1692 перегляди

Перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі був конструктивним. Сторони обговорили полонених, гарантії безпеки та деескалацію.

Тристоронній формат був змістовним - Зеленський розкрив теми переговорів в Абу-Дабі та один з пріоритетів України
Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним. Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після звіту української переговорної команди після першого дня зустрічей в Абу-Дабі, передає УНН

Був звіт нашої переговорної команди. Сьогодні перший день зустрічей в Абу-Дабі – спочатку була розмова з європейськими та американськими партнерами, потім – тристоронній формат між нашою, американською та російською делегаціями. Вдячний усім партнерам України за підтримку 

- повідомив Зеленський. 

Рубіо назвав переговори в Абу-Дабі продуктивними та заявив про мету розширити формат 10.11.26, 16:14 • 1932 перегляди

За словами Президента, тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним.

Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків 

- наголосив Глава держави. 

Додамо

Зеленський також повідомив, що визначив українській команді чіткі завдання для подальшого діалогу – як в тристоронньому форматі завтра, так і загалом надалі цими днями з представниками Президента Америки та представниками Європи.

Головне – реально наблизити мир, і з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота. Дякую Американській стороні за організацію цих перемовин та Еміратам за надійний переговорний майданчик 

- резюмував Президент.

Нагадаємо 

Тристоронні переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершилися. Вони поновляться у середу, 11 листопада.  

Президент України Володимир Зеленський уже мав коротку розмовуз українською делегацією на переговорах в Абу-Дабі про мир, де 10 листопада завершився перший день перемовин, і матиме ширший брифінг пізніше. 

Антоніна Туманова

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