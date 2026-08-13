Прах первого председателя ОУН Евгена Коновальца вернули в Украину
Киев • УНН
Останки первого председателя ОУН Евгена Коновальца прибыли в Украину. Их перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.
Останки первого главы ОУН полковника Евгения Коновальца уже в Украине, сообщили в Офисе Президента в четверг, пишет УНН.
На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и воинскими почестями
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Прах Евгения Коновальца вернули в Украину из нидерландского Роттердама и должны перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище. Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.
Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства17.07.26, 15:08 • 25655 просмотров