Прах первого председателя ОУН Евгена Коновальца вернули в Украину

Останки первого главы ОУН полковника Евгения Коновальца уже в Украине, сообщили в Офисе Президента в четверг, пишет УНН.

На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и воинскими почестями - написала заместитель руководителя ОП Ирина Верещук в соцсетях.

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Прах Евгения Коновальца вернули в Украину из нидерландского Роттердама и должны перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище. Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства