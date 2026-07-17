Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства

Кабинет министров принял решение о перезахоронении на Украине останков полковника Армии Украинской Народной Республики, первого главы Организации украинских националистов Евгения Коновальца. Об этом говорится в распоряжении правительства №703-р от 15 июля, передает УНН.

Провести перезахоронение на Украине останков Евгения Коновальца - выдающегося борца за независимость Украины в XX веке, государственного, военного и политического деятеля, полковника Армии Украинской Народной Республики, первого главы Организации украинских националистов в 1929-1938 годах на территории Национального военного мемориального кладбища - говорится в распоряжении.

Также Кабмин поручил центральным органам исполнительной власти и учреждениям обеспечить в пределах своих полномочий выполнение плана мероприятий в пределах расходов, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на 2026 год, средств местных бюджетов, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Согласно плану мероприятий по организации перезахоронения останков Коновальца, предусматривается, что организацию и осуществление мероприятий по перезахоронению должны осуществить Минветеранов, Украинский институт национальной памяти, МИД, Минобороны и ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" (по согласованию).

МИД должен обеспечить:

взаимодействие в установленном порядке с уполномоченными органами Королевства Нидерландов относительно получения разрешений на эксгумацию останков Евгения Коновальца, а также для обеспечения их перемещения через государственную границу;

осуществление зарубежными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий по чествованию памяти лица, которое перезахоранивается, с учетом требований законодательства государства пребывания останков;

подачу Минветеранов документов, подтверждающих эксгумацию и транспортировку гроба с останками или урны с прахом.

Также МИД также должен организовать перевозку останков Евгения Коновальца из Нидерландов до государственной границы Украины.

Минветеранов, Госпогранслужба, Минобороны, Закарпатская областная государственная администрация должны организовать торжественные мероприятия, связанные с репатриацией останков, во время пересечения государственной границы Украины и перемещения их по территории Украины.

Украинский институт национальной памяти, Минветеранов, Минобороны, Киевская городская военная администрация должны организовать подготовку и проведение в Киеве мероприятий по чествованию памяти Коновальца с привлечением представителей центральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, общественности.

ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" (по согласованию), Минобороны, Минветеранов должны организовать проведение перезахоронения на территории НВМК останков Коновальца с отданием воинских почестей в соответствии с Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины.

Дополнение

Евгений Коновалец (1891–1938) - украинский военный, политический и общественный деятель, организатор Корпуса Сечевых стрельцов, полковник Армии УНР, основатель и первый глава Организации украинских националистов.

23 мая 1938 года в Роттердаме его убил агент советской спецслужбы Павел Судоплатов. Судоплатов передал Коновальцу в Роттердаме в кафе отеля "Атланта" взрывчатку, замаскированную под коробку конфет с украинским орнаментом как подарок "от друзей". После того, как коробка была перевернута в горизонтальное положение, она взорвалась.

Евгения Коновальца похоронили на кладбище Кросвейк в Роттердаме.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения полковника армии УНР, главы Организации украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник на территории Национального военного мемориального кладбища и приоткрыл, кто среди следующих выдающихся украинцев, которых хотят вернуть домой.