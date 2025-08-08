$41.460.15
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 28928 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 21923 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 20404 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 34871 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 20212 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 45764 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 51440 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 28746 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 97165 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Розбили лобове скло і вікна та вдарили водія по руці: на Волині натовп напав на авто ТЦК, є затриманий

Київ • УНН

 • 1902 перегляди

У Волинській області група осіб напала на службовий автомобіль ТЦК та поліції під час оповіщення військовозобов’язаних. Один чоловік затриманий, дії іншого кваліфіковано як хуліганство.

Розбили лобове скло і вікна та вдарили водія по руці: на Волині натовп напав на авто ТЦК, є затриманий

У Волинській області група осіб напала на службовий автомобіль ТЦК та поліції під час оповіщення військовозобов'язаних, один чоловік затриманий, іншому інкримінують хуліганство, повідомили у п'ятницю у Волинському обласному ТЦК та СП у Facebook, пише УНН.

На Волині натовп напав на службовий транспорт ТЦК та СП: люди понесуть кримінальну відповідальність

- повідомили у центрі комплектування.

Деталі

Як повідомляється, інцидент стався 7 серпня близько 16:30 у селі Соловичі Ковельського району.

"Під час оповіщення військовозобов’язаних, військовослужбовці одного із районних ТЦК та СП Волинської області спільно з працівниками Національної поліції зазнали нападу групи невстановлених осіб", - повідомили у ТЦК.

Під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред’явити та намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло. До інциденту приєдналася жінка, яка також завдавала удари по транспорту. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці

- розповіли у центрі комплектування.

Згодом рух автомобіля було заблоковано іншими транспортними засобами, зокрема, вантажівками. Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів транспортному засобу, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків

- повідомили у ТЦК.

Відомості за цим фактом, як вказано, внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи) КК України.

"Одного фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК. Дії іншого фігуранта попередньо кваліфіковано за ст. 296 КК України", - повідомили у ТЦК.

ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони07.08.25, 12:15 • 147815 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Волинська область