Розбили лобове скло і вікна та вдарили водія по руці: на Волині натовп напав на авто ТЦК, є затриманий
Київ • УНН
У Волинській області група осіб напала на службовий автомобіль ТЦК та поліції під час оповіщення військовозобов’язаних. Один чоловік затриманий, дії іншого кваліфіковано як хуліганство.
У Волинській області група осіб напала на службовий автомобіль ТЦК та поліції під час оповіщення військовозобов'язаних, один чоловік затриманий, іншому інкримінують хуліганство, повідомили у п'ятницю у Волинському обласному ТЦК та СП у Facebook, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, інцидент стався 7 серпня близько 16:30 у селі Соловичі Ковельського району.
"Під час оповіщення військовозобов’язаних, військовослужбовці одного із районних ТЦК та СП Волинської області спільно з працівниками Національної поліції зазнали нападу групи невстановлених осіб", - повідомили у ТЦК.
Під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред’явити та намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло. До інциденту приєдналася жінка, яка також завдавала удари по транспорту. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці
Згодом рух автомобіля було заблоковано іншими транспортними засобами, зокрема, вантажівками. Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів транспортному засобу, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків
Відомості за цим фактом, як вказано, внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи) КК України.
"Одного фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК. Дії іншого фігуранта попередньо кваліфіковано за ст. 296 КК України", - повідомили у ТЦК.
