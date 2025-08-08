Разбили лобовое стекло и окна и ударили водителя по руке: на Волыни толпа напала на авто ТЦК, есть задержанный
Киев • УНН
В Волынской области группа лиц напала на служебный автомобиль ТЦК и полиции во время оповещения военнообязанных. Один человек задержан, действия другого квалифицированы как хулиганство.
В Волынской области группа лиц напала на служебный автомобиль ТЦК и полиции во время оповещения военнообязанных, один мужчина задержан, другому инкриминируют хулиганство, сообщили в пятницу в Волынском областном ТЦК и СП в Facebook, пишет УНН.
На Волыни толпа напала на служебный транспорт ТЦК и СП: люди понесут уголовную ответственность
Детали
Как сообщается, инцидент произошел 7 августа около 16:30 в селе Соловичи Ковельского района.
"Во время оповещения военнообязанных, военнослужащие одного из районных ТЦК и СП Волынской области совместно с сотрудниками Национальной полиции подверглись нападению группы неустановленных лиц", - сообщили в ТЦК.
Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался сбежать. В этот момент другой мужчина, назвавшийся старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло. К инциденту присоединилась женщина, которая также наносила удары по транспорту. Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке
Впоследствии движение автомобиля было заблокировано другими транспортными средствами, в частности, грузовиками. Около 10 человек окружили служебное авто и в течение нескольких минут наносили удары транспортному средству, препятствуя выполнению служебных обязанностей
Сведения по этому факту, как указано, внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица) УК Украины.
"Один фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК. Действия другого фигуранта предварительно квалифицированы по ст. 296 УК Украины", - сообщили в ТЦК.
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны07.08.25, 12:15 • 147708 просмотров