Разбили лобовое стекло и окна и ударили водителя по руке: на Волыни толпа напала на авто ТЦК, есть задержанный

В Волынской области группа лиц напала на служебный автомобиль ТЦК и полиции во время оповещения военнообязанных, один мужчина задержан, другому инкриминируют хулиганство, сообщили в пятницу в Волынском областном ТЦК и СП в Facebook, пишет УНН.

Как сообщается, инцидент произошел 7 августа около 16:30 в селе Соловичи Ковельского района.

"Во время оповещения военнообязанных, военнослужащие одного из районных ТЦК и СП Волынской области совместно с сотрудниками Национальной полиции подверглись нападению группы неустановленных лиц", - сообщили в ТЦК.

Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался сбежать. В этот момент другой мужчина, назвавшийся старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло. К инциденту присоединилась женщина, которая также наносила удары по транспорту. Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке