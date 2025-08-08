Разбили лобовое стекло и окна и ударили водителя по руке: на Волыни толпа напала на авто ТЦК, есть задержанный

$41.460.15
48.280.01
ukenru
10:49 • 2706 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 22404 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 18913 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 17465 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 29588 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 18850 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 42316 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 48532 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 28550 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 96178 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.5м/с
35%
756мм
Популярные новости
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию8 августа, 02:28 • 33885 просмотра
Украина и Румыния совместно построят мост через ТисуPhoto8 августа, 02:56 • 25177 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте06:38 • 25375 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины07:29 • 28081 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 30581 просмотра
публикации
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
09:00 • 29618 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 31610 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 42336 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки8 августа, 04:04 • 48554 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 96202 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Эмманюэль Макрон
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 134202 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 150692 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 158297 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 148513 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 158245 просмотра
Актуальное
Facebook
Ми-8
Ми-24
Шахед-136
Тесла Модель Y

Разбили лобовое стекло и окна и ударили водителя по руке: на Волыни толпа напала на авто ТЦК, есть задержанный

Киев • УНН

 • 1638 просмотра

В Волынской области группа лиц напала на служебный автомобиль ТЦК и полиции во время оповещения военнообязанных. Один человек задержан, действия другого квалифицированы как хулиганство.

Разбили лобовое стекло и окна и ударили водителя по руке: на Волыни толпа напала на авто ТЦК, есть задержанный

В Волынской области группа лиц напала на служебный автомобиль ТЦК и полиции во время оповещения военнообязанных, один мужчина задержан, другому инкриминируют хулиганство, сообщили в пятницу в Волынском областном ТЦК и СП в Facebook, пишет УНН.

На Волыни толпа напала на служебный транспорт ТЦК и СП: люди понесут уголовную ответственность

- сообщили в центре комплектования.

Детали

Как сообщается, инцидент произошел 7 августа около 16:30 в селе Соловичи Ковельского района.

"Во время оповещения военнообязанных, военнослужащие одного из районных ТЦК и СП Волынской области совместно с сотрудниками Национальной полиции подверглись нападению группы неустановленных лиц", - сообщили в ТЦК.

Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался сбежать. В этот момент другой мужчина, назвавшийся старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло. К инциденту присоединилась женщина, которая также наносила удары по транспорту. Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке

- рассказали в центре комплектования.

Впоследствии движение автомобиля было заблокировано другими транспортными средствами, в частности, грузовиками. Около 10 человек окружили служебное авто и в течение нескольких минут наносили удары транспортному средству, препятствуя выполнению служебных обязанностей

- сообщили в ТЦК.

Сведения по этому факту, как указано, внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица) УК Украины.

"Один фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК. Действия другого фигуранта предварительно квалифицированы по ст. 296 УК Украины", - сообщили в ТЦК.

ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны07.08.25, 12:15 • 147708 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Волынская область