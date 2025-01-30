Дедлайн щодо ВЛК для обмежено придатних хочуть перенести на 5 червня, законопроєкт вже у Раді - ОП
Київ • УНН
В Офісі Президента анонсували перенесення терміну проходження ВЛК з 5 лютого на 5 червня. ТЦК, як допомлено, не штрафуватиме тих, хто не встигне пройти комісію до початкового дедлайну.
В Офісі Президента анонсували перенесення дедлайну проходження ВЛК обмежено придатними особами з 5 лютого на 5 червня - законопроєкт сьогодні зареєстровано у Верховній Раді, повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук у четвер у Telegram, повідомивши про домовленість, що до ухвалення такого закону ТЦК не штрафуватимуть тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні в Офісі Президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами", - вказала Верещук.
З її слів, брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич.
Верещук повідомила, що проговорили "необхідність невідкладного ухвалення законодавчих змін", за якими:
1) повторне проходження ВЛК не обовʼязково для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю;
2) дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді сьогодні під номером 12457.
Також, за її словами, обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК.
"Також домовились, що до ухвалення вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю", - зазначила Верещук.
І закликала МОУ, МОЗ та інші дотичні відомства "взяти на особливий контроль процес інформування людей, формування електронних і паперових направлень, доведення відповідних графіків до ВЛК тощо".
Законопроєкт про зміну терміну проходження ВЛК для обмежено придатних: у ВР роз'яснили, що очікує тих, хто не встигне до 4 лютого30.01.25, 13:49 • 115487 переглядiв