Дедлайн по ВЛК для ограниченно годных хотят перенести на 5 июня, законопроект уже в Раде - ОП

В Офисе Президента анонсировали перенос дедлайна прохождения ВВК ограниченно годными лицами с 5 февраля на 5 июня - законопроект сегодня зарегистрирован в Верховной Раде, сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук в четверг в Telegram, сообщив о договоренности, что до принятия такого закона ТЦК не будут штрафовать тех, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, пишет УНН.

Детали

«Сегодня в Офисе Президента провели рабочее совещание по вопросам прохождения ВВК ограниченно годными лицами», - указала Верещук.

По ее словам, участвовали представители Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также председатель профильного парламентского комитета Александр Завитневич.

Верещук сообщила, что проговорили «необходимость безотлагательного принятия законодательных изменений», по которым:

1) повторное прохождение ВВК не обязательно для лиц до 25 лет и для тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью;

2) дедлайн переносится с 5 февраля на 5 июня. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде сегодня под номером 12457.

Также, по ее словам, обсудили вопросы надлежащей организации процессов, чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВВК.

«Также договорились, что до принятия вышеуказанного закона, ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск. Соответствующая директива будет направлена по принадлежности», - отметила Верещук.

И призвала МОУ, Минздрав и другие касающиеся ведомства «взять на особый контроль процесс информирования людей, формирование электронных и бумажных направлений, доведение соответствующих графиков до ВВК и т.д.».

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