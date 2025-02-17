Українські чоловіки за кордоном почали отримувати паспорти: перші результати
Київ • УНН
ДМС розпочала видачу закордонних паспортів українським чоловікам, які подали заяви до 25 квітня 2024 року. За перший день видано 1684 паспорти.
Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук розповіла про початок видачі паспортів українським чоловікам за кордоном, які подали заяви до 25 квітня 2024 року.
Про це вона написала у Telegram, передає УНН.
Сьогодні почали видавати. Станом на вечір уже видано 1684 паспорти
Вона також висловила подяку міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку та керівниці Державної міграційної служби Наталії Науменко за сприяння у вирішенні цього питання.
Нагадаємо
Раніше Державна міграційна служба дала роз'яснення стосовно видачі документів чоловікам за кордоном, вказавши, що чоловікам 18-60 років дозволено отримувати паспорти за кордоном без додаткових документів, якщо подача була до 25 квітня 2024 року.