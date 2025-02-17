Українські чоловіки за кордоном почали отримувати паспорти: перші результати

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук розповіла про початок видачі паспортів українським чоловікам за кордоном, які подали заяви до 25 квітня 2024 року.

Про це вона написала у Telegram, передає УНН.

Сьогодні почали видавати. Станом на вечір уже видано 1684 паспорти - зазначила Верещук.

Вона також висловила подяку міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку та керівниці Державної міграційної служби Наталії Науменко за сприяння у вирішенні цього питання.

Нагадаємо

Раніше Державна міграційна служба дала роз'яснення стосовно видачі документів чоловікам за кордоном, вказавши, що чоловікам 18-60 років дозволено отримувати паспорти за кордоном без додаткових документів, якщо подача була до 25 квітня 2024 року.